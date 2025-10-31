周辺機器を2台のパソコンで共有できる！4K対応DisplayPortパソコン切替器
サンワサプライ株式会社は、1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンでシームレスに切り替えて使用できるDisplayPortパソコン切替器「SW-KVM2DPUUS」を発売しました。4K/60Hzの映像出力に対応し、本体ボタンで簡単に切り替えができる。DisplayPort出力を持つパソコンを2台使う方におすすめだ。
■2台のパソコン間で接続機器を一括切替え
1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを、2台のパソコンで使用できる。
■パソコンを2台使う方におすすめ
1組の周辺機器を共有できるので、作業スペースを大幅に節約。面倒なケーブルの差し替えも不要だ。
■切替え操作はワンタッチで簡単
本体の前面ボタンを押すだけで、簡単に切替えられる。
※ホットキーによる切替えには対応していない。
■4K/60Hz対応で、美しい映像を出力
4K（3840×2160）/60Hz、4K（4096×2160）/60Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できる。
■ディスプレイのみの接続も可能
キーボード・マウスは使用せず、DisplayPortのみ接続して切替えることも可能だ。
※USBケーブルを接続しない場合は、別途USB-ACアダプタからの給電が必要。
■多機能マウス・キーボードにも対応
キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので、特殊なドライバを有する多機能マウスやキーボードも使用できる。
■接続するだけですぐ使える
ソフトウェアのインストールは不要で、接続するだけで使用できる。
■ACアダプタ不要
パソコンのUSBポートから電源を供給して動作するため、ACアダプタは不要。電源周りをすっきり保てる。
■Windows/Mac両対応
WindowsOS、macOSのどちらにも対応している。
■1組のDisplayPortディスプレイ・USBキーボード・USBマウスを2台のパソコンでシームレスに切り替えて使用できるDisplayPortパソコン切替器「SW-KVM2DPUUS」
