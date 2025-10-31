¡ÚÆ°²è4Ê¬¡Û¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤ò¸¶ºî¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢ ½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÊª¸ì¡£²»³ÚºÂ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥¹¡×·Î¸Å¾ì¼èºà
²»³ÚºÂ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤Î·Î¸Å¾ì¤Ë»Ç¤¤¡¢ÄÌ¤··Î¸Å¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¤â¡¢¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤±Ê±ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤ò¸¶ºî¤ËÉÁ¤¤¤¿ ½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ÎÊª¸ì¡£
ºî²È¤Ç¤¢¤êÈô¹Ô»Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¸¶ºî¼Ô¥µ¥ó¡á¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¤Î¿ÍÀ¸¤ËÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÀ±¤«¤éÃÏµå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²¦»Ò¤Ë¸¶ºî¼Ô¤ÎÔðÀÞ¤·¤¿Äï¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¤ò¡¢²¦»Ò¤¬¸Î¶¿¤ÎÀ±¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ë¡¢Èà¤ÎºÊ¥³¥ó¥¹¥¨¥í¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï1993Ç¯¤Ë½é±é¡£1994Ç¯¤Ë¤ÏÊ¿À®5Ç¯ÅÙÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë²»³ÚºÂ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤À¡£
²¦»ÒÌò¤Ï¿¹ºÌ¹á¡¢»³À¾ºÚ²»¤¬¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç±é¤¸¤ë¡£
²»³Ú¤Ï¡¢¹âÅÄ¹À¡¢¶â»Ò¹À²ð¡¢»³¸ý葰Ìé¡£¿¶ÉÕ¤ÏKAORIalive¡£
µÓËÜ¡¦±é½Ð¤Ï¡¢ÁêÀî¥¿¥íー¡¦¥ïー¥à¥Ûー¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
º£²ó¥¨¥ó¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢²»³ÚºÂ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î·Î¸Å¾ì¤Ë»Ç¤¤¡¢ÄÌ¤··Î¸Å¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î²¦»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¿¹ºÌ¹á¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤Ï»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤È¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÚÆ°²è4Ê¬¡Û
¤¢¤ëÌ¸¤Î¿¼¤¤Ìë¡¢Ìë´ÖÈô¹Ô¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Èô¹Ô»Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸Î¾ã¤Çº½Çù¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿¡£¤½¤Îº½Çù¤Ç¡¢Èô¹Ô»Î¤ÏÀ±¤«¤éÍè¤¿¤È¤¤¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯Ç¯¡ÊÀ±¤Î²¦»Ò¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡ÖÍÓ¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤³¤¯Ç÷¤ë²¦»Ò¤Ëíä°×¤¹¤ëÈô¹Ô»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿¡Ö¾Ý¤òÆÝ¤ß¹þ¤ó¤À¥¦¥ï¥Ð¥ß¡×¤Î³¨¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Èô¹Ô»Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÀ±¤ä¡¢¤½¤³¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ö¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤¹²¦»Ò¡£Èô¹Ô»Î¤Ï²¦»Ò¤ÎÂÎ¸³¤ò¼«Ê¬¤Ë½Å¤Í¡¢¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î½¤Íý¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ï¤«¤É¤é¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë°û¤ß¿å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ ³é¤¤Ë¤¢¤¨¤°Èô¹Ô»Î¤Ë¡¢²¦»Ò¤Ï°æ¸Í¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éIMM THEATER¤ÇÅìµþ¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¹Åç¡¦¤Ï¤Ä¤«¤¤¤ÁÊ¸²½¥Ûー¥ë ¥¦¥Ã¥É¥ï¥ó¤µ¤¯¤é¤Ô¤¢ Âç¥Ûー¥ë¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡£
¡ÊÊ¸¡§¥¨¥ó¥È¥ìÊÔ½¸Éô¡Ë
²»³ÚºÂ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥ê¥ó¥¹¡×
¡Ú¸¶ºî¡Û¥¢¥ó¥È¥ïー¥Ì¡¦¥É¡¦¥µ¥ó¡á¥Æ¥°¥¸¥å¥Ú¥ê¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù
¡ÚµÓËÜ¡¦±é½Ð¡ÛÁêÀî¥¿¥íー¡¦¥ïー¥à¥Ûー¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ú²»³Ú¡Û¹âÅÄ ¹À¡¦¶â»Ò¹À²ð¡¦»³¸ý葰Ìé
¡Ú¿¶ÉÕ¡ÛKAORIalive
¡Ú½Ð±é¡Û
¿¹ºÌ¹á¡¢»³À¾ºÚ²»
°ÂÃæ½ßÌé¡¢²¬ºê¤«¤Î¤ó¡¢¾®ÎÓ·¼Ìé¡¢¾åÅÄÎ¼¡¢Ëè¸¶ÍÚ¡¢À¶ÅÄÏÂÈþ¡¢¿·ÌÚ·¼²ð¡¢ËÌÂ¼¤·¤ç¤¦»Ò¡¢ÀôÎ¦¡¢Âç¿Ü²ìÍ¦ÅÐ¡¢¸Þ½½Íò¿Ê¡¢·óºê¤Ò¤í¤ß
¸åÆ£¤µ¤Ä¤¡¢¼ò°æ»ç²»¡¢ÌîÅÄ¤æ¤«¤ê¡¢É±ËÜÍü±û¡¢Æ£¸¶¤·¤ª¤ê¡¢À¸ÅçÎÇÂç
¡ÚÌ¾¸Å²°¸ø±é¡ÛNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¡¡¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Ûー¥ë
2025Ç¯10·î
2Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00³«±é¡ÒÂßÀÚ¡Ó
3Æü¡Ê¶â¡Ë13:00³«±é¡ÒÂßÀÚ¡Ó
3Æü¡Ê¶â¡Ë18:30³«±é¡ö
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡ÛIMM THEATER
2025Ç¯11·î
14Æü¡Ê¶â¡Ë19:00³«±é¡ö
15Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00³«±é¡ö¡ÊÃæ¹âÀ¸¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
15Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00³«±é¡ú¡Ê½ª±é¸å¤Ë¥µ¥¿¥Çー¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£ー¥Ðー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
16Æü¡ÊÆü¡Ë13:00³«±é¡ú¡Ê½ª±é¸å¤Ë¿áÁÕ³Ú¥³¥ó¥µー¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¹Åç¸ø±é¡Û¤Ï¤Ä¤«¤¤¤ÁÊ¸²½¥Ûー¥ë ¥¦¥Ã¥É¥ï¥ó¤µ¤¯¤é¤Ô¤¢ Âç¥Ûー¥ë
2025Ç¯11·î
29Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00³«±é¡ú
29Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00³«±é¡ú
¡ú²¦»ÒÌò¡á¿¹ºÌ¹á¡¢¡ö²¦»ÒÌò¡á»³À¾ºÚ²»
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://ongakuza-musical.com/works/littleprince/