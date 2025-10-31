¥ê¡¼¥ºÅÄÃæÊË¤¬ËÜ³ÊÉü³è¤Ø¡ª¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤¬Àä»¿¡Ö²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤À¡×
¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±»á¤Ï¡¢ÀèÆü¤Î¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤Ç²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤ò¾Î»¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºòµ¨¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢º£µ¨¤Î³«ËëÀï¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÅÄÃæÊË¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å²ø²æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
9·î20Æü¤Î¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤ÇÉüµ¢¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢72Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ºÆ¤ÓÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØLeed United.news¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ïº£½µËö¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥óÀï¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢ÅÄÃæÊË¤ÎËÜ³ÊÉüµ¢¤ò´î¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¢¥ª¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï2Éô¤Ç¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Èà¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¡¢¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÇËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤âËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£
²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢½éÀï¤À¡£¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤¿¡£Èà¤Ï60¡Á70Ê¬¤ÇÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¸òÂå¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢Èà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£
Èà¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£²ø²æ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥óÀï¤Ï¡¢Èà¤¬¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤¬¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»°ãø·°¤Ï²ø²æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤ÀÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡×¤Ï¼Â¸½¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤Þ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÊË¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£