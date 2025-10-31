ÀÐ°æÂçÃÒ¤«¤é¾×·â¤Î°ìÈ¯¡ÄÌøÅÄÍª´ô¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤ËÊÒ²¬»á¡ÖÉáÄÌ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¡¼¥ë¡Ä¡×¡¢ÌîÂ¼»á¡ÖÅê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬30Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè5Àï¤Ë3¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£Âè2Àï¤«¤éÅÜÅó¤Î4Ï¢¾¡¤Ç¡¢5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡8²óÉ½¤Ë°ì»à°ìÎÝ¤«¤é¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÌøÅÄÍª´ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¸å¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢Á°¤Î±¦Â¤ÎÊÉ¤¬Á´Á³Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Æ¤³¤Î¸¶Íý¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤À¤±¤Îµ÷Î¥¤¬¤¦¤Þ¤ì¤ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤º¥Õ¥§¥¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÌøÅÄÁª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÕÊý¸þ¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤½¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ïµå°Ò¤¬¤¢¤ë¤ÈÉáÄÌ¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°¤Ø¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤Î¶¯¤µ¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«ÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤ã¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯²òÀâ¼Ô¤Îºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ìÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ì¥Õ¥È¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢MC¤òÌ³¤á¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¢¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Îµå°Ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÌøÅÄÁª¼ê¤òË«¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
