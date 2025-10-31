◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

阪神・近本光司外野手（30）が30日、今年8月に取得条件を満たした国内フリーエージェント（FA）権の行使について、熟考する考えを明かした。権利を行使すれば他球団も興味を示す可能性が高く、去就が注目される。

「終わったばっかりなので、まだちゃんと考えていないし、考える時間もなかった。しっかり自分の意思で、残りの野球人生を主体的に決めていきたい」

ソフトバンクとの日本シリーズ第5戦は「1番・中堅」で出場し、1―0の5回無死一塁から右前打して好機を広げ、2点目を呼び込んだ。今シリーズは全5試合で安打を放ち、23年第3戦から10試合連続安打の球団新記録を樹立。打率・318と好調だった。また、日本シリーズの通算安打数は球団歴代2位の21安打。レギュラーシーズンでも不動の1番打者として打率・279、32盗塁をマークして4年連続の盗塁王に輝き、新人の19年から7年連続打撃タイトルを獲得した。

球界の事情に詳しいある代理人によると、5年総額20〜25億円が交渉ラインになるとみられる。球団は大型契約の提示とともに、全力で慰留に努める。