静岡の元教師すぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【保護者必見】教師の本音を教えます！嫌な仕事、忘れられない一言」と題した動画を公開。複数の現役・元教師をゲストに招き、教育現場のリアルな本音を語り合った。



動画ではまず「先生の仕事で一番イヤな仕事」というテーマで議論が交わされた。体育教師のむさし先生は「上司との飲み会」と即答。特に愚痴モードに入った飲み会は面白くないと述べ、共感を呼んだ。また、もりT先生は、頑張っている生徒に低い成績をつけなければならない時の心苦しさを挙げたが、すぎやま氏は「まあ、しょうがないじゃん」とドライな反応を見せ、スタジオの笑いを誘った。そのすぎやま氏は、自身が一番嫌だった仕事として「怒ること」を挙げ、文化部出身のため怒るのが苦手で、荒れた学校に赴任した際はドラマ『ROOKIES』を見て怒り方を“予習”していたという驚きのエピソードを明かした。



さらに話題は「生徒に言われた忘れられない一言」へ。地理芸人のトフィー先生は、学校に来ていなかった生徒から「先生のプリントのおかげでセンター試験9割とれました」と感謝されたが、授業には来てほしかったという複雑な心境を語った。一方、すぎやま氏は、講師から正規教員になった初日、教室に入るなり女子生徒から「死ねクソジジイ」と言われた衝撃的な体験を告白。初対面の生徒から浴びせられた強烈な一言に、スタジオは騒然となった。



その他にも「学校の謎ルール」として、お腹を見せるダンス衣装の禁止や、お団子ヘアの高さ制限など、教師たちが経験した理不尽とも思える校則の数々が語られた。動画は、教育現場の過酷さや、教師たちの知られざる苦悩と本音が垣間見える内容となっている。