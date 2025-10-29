高市早苗首相が２８日に、来日したドナルド・トランプ米大統領と米軍横須賀基地を訪れ、米空母を視察した際に、米兵らを前に飛び跳ねるように腕を突き上げている姿が物議を醸している。

トランプ大統領が「彼女こそ勝者だ」「日本で初めての女性首相だ」と紹介すると、米兵らの喝采に、高市首相は満面の笑みで腕を何度も突き上げながら、飛び跳ねるようにした。

この様子が象徴的なシーンのひとつとしてテレビのニュースなどでも伝えられ、ネットでも話題に。「米軍基地」など関連ワードがトレンドワードに浮上した。

「日本の総理が、米軍基地内の空母の上ではしゃいでいる」「確かにちょっとはしゃぎすぎ」「コンサートにでも来てる気分でいるのか？」「アイドルに会えて夢中になっているただの女子高生」「日本人として恥じ入るばかり」「みっともない」「バカ騒ぎ」「国辱」と厳しい指摘が相次いだ。

一方で「高市さんなりに立ち位置考えた末での表現方法だよね」「米軍基地のなかでのＴＰＯを瞬時に察しての行動をとったと見ることもできる」「多少のオーバーリアクションは必要」との意見も投稿されている。