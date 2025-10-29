【ReFa】限定「GOLD SELECTION」登場♡4つのヘアブラシ

MTGが展開する美容ブランド「ReFa（リファ）」から、輝くゴールドが美を引き立てる「ReFa GOLD SELECTION」が登場。ハート型コームや上質なパドルブラシなど、人気の4アイテムを贅沢に詰め込んだ限定セットです。光をまとうような艶髪を叶える、特別なコレクション。2025年11月15日（土）より「ReFa GINZA」にて発売されます。

“美の重み”を感じる限定ゴールドデザイン

ReFa GOLD SELECTION

今回登場する「ReFa GOLD SELECTION」（76,230円税込）は、ゴールドの輝きが放つ高級感が魅力。

セット内容は「ReFa HEART COMB Aira GOLD」「ReFa MARQUISE GOLD WITH」「ReFa HEART GOLD」「ReFa PADDLE PREMIUM GOLD」の4点。

髪をとかすたび、指先から美意識が研ぎ澄まされるような体験を叶えます。手にするだけで満たされる、ReFaならではのラグジュアリーなヘアケアが楽しめます。

ReFaの新作「モダンセレクション」登場♡GINZA限定で輝く3つの美ツール

上質なコームとブラシで叶える艶髪ケア

ReFa HEART COMB Aira GOLD

ReFa MARQUISE GOLD WITH

ReFa PADDLE PREMIUM GOLD

「ReFa HEART COMB Aira GOLD」は光を味方にツヤめく印象メイクコーム。「ReFa MARQUISE GOLD WITH」は、エアリーなコーミングで髪を柔らかく包み込みます。

さらに「ReFa PADDLE PREMIUM GOLD」（18,480円税込）は、金のピンが心地よい刺激を与え、根元からふんわり立ち上がる髪へ。

単品販売される「ReFa HEART GOLD」（12,100円税込）も、上品な輝きをまとう美しい仕上がりを叶えます。

GINZA限定の贅沢コレクションで輝く日常を

「ReFa GOLD SELECTION」は、2025年11月15日（土）より「ReFa GINZA」で限定発売。単品商品も同日発売され、後日MTGオンラインショップでも購入可能です。

髪をとかすたび、上品なゴールドが日常に優雅さを添えてくれるはず。手に取るたびに感じる“美の重み”を、自分へのご褒美として♡

髪も心も満たすReFaのゴールドシリーズで、輝くような艶髪を手に入れてみてください。