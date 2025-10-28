人気アニメ「東京リベンジャーズ」橘日向、「ウマ娘 プリティーダービー」スペシャルウィーク役などを務める声優の和氣あず未（30）が28日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。今年7月に長女が「拡張型心筋症」の可能性が高いと診断され、心臓移植の待機のために活動を大幅に制限すると発表していたが、愛娘の体調が安定してきたことから、活動制限を緩和する意向を示した。

和氣は「以前お仕事を大幅制限すると事務所のHPで発表しましたが娘も安定してきて調子良く過ごしているので結構お仕事させていただいておりました」と報告。

「事務所のHPで発表したので大幅制限解除もちゃんと発表しなきゃ…と思いつつタイミングと文章を考えるのに時間がかかってしまってます」とし、「出演依頼いただいたものでスケジュールが合うものは全てお引き受けしていましたがきっと気を使われてるかもしれない部分もあると思うのでちゃんと報告しなきゃなと思っています」「娘の今後のためにもどこまでも働きますよ〜！！！！！！」と決意を記した。

続けて「そして一つお願いがあるのですが、こんな大変な中収録なんて、休ませてあげて、、、 と思わないでください・・・！本当に大変な時はちゃんと休ませていただきます！ 一方的に報告しておいて申し訳ないですが応援してくれているみなさまには、心配の気持ちよりも 楽しい気持ちになってもらいたいな〜と思ってます！」と記した。

和氣の所属事務所は7月に公式サイトで「先日、和氣あず未の長女が『拡張型心筋症』の可能性が高いと医師より診断され、心臓移植の待機をすることになりました」と発表。そのため「当面は子供の治療に専念するため、活動を大幅に制限させていただきます」としていた。