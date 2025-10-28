“見えない背中”がおば見えの原因？１日５回【背中の贅肉を引き締める】簡単エクササイズ
顔まわりやお腹はケアしていても、“背中”はつい見落としがち。ですが、たるみや姿勢の崩れが「おば見え」を加速させる原因になってしまうんです。そこでおすすめしたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【バック・エクステンション・プローン】。背中全体の筋肉をバランスよく刺激し、はみ肉や猫背を予防できます。
背中の“ゆるみ”がおば見えを加速させる
背中の筋肉は、普段の生活で意識しにくく、年齢とともに衰えやすいパーツです。特にデスクワークやスマホ姿勢が続くと、肩甲骨周りが固まり、代謝が低下。気づけばブラの上に“はみ肉”がのっていた…なんてことも少なくありません。
バック・エクステンション・プローン
（１）うつ伏せになって両腕を体側に置き、おでこを床につける
▲お腹を締めて、床とお腹の間に手のひらが入るスペースを作ります
（２）背筋を使いながら上半身をゆっくり起こし、２〜３呼吸（約20秒間）キープして（１）の姿勢に戻る
▲太ももにやや力を入れて上半身を支えます
これを“１日あたり５回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「お腹をベタっと床につけた状態で行わないこと」がポイント。しっかりと背筋を使って、脚が浮かないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
