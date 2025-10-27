２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４７２ドル高で最高値 利下げ観測追い風 ２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ４７２ドル高で最高値 利下げ観測追い風

２４日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比４７２．５１ドル高の４万７２０７．１２ドルと続伸し、最高値を更新した。９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比３．０％上昇と、市場予想を下回る結果となった。市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が広がり、株式相場には支援材料となった。半導体関連株を物色する姿勢も強まり、ナスダック総合株価指数も最高値を更新した。



ＩＢＭ＜IBM＞が急伸し、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が堅調推移。フォード・モーター＜F＞が値を飛ばし、ウエスタン・ユニオン＜WU＞が大幅高となった。一方、ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が値を下げ、デッカーズ・アウトドア＜DECK＞が急落。ニューモント・コーポレーション＜NEM＞とアラスカ航空＜ALK＞が下値を探った。



ナスダック総合株価指数は２６３．０６ポイント高の２万３２０４．８６と続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やアップル＜AAPL＞、アルファベット＜GOOG＞が堅調推移。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞が株価水準を大きく切り上げたほか、オープンドア・テクノロジーズ＜OPEN＞やコインベース・グローバル＜COIN＞が急騰。インテル＜INTC＞は急伸後に伸び悩んで小幅高で終えた。半面、テスラ＜TSLA＞やネットフリックス＜NFLX＞が売られ、リゲッティ・コンピューティング＜RGTI＞が軟調。ジェンテックス＜GNTX＞が大幅安となった。



出所：MINKABU PRESS