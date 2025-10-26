ワールドシリーズ第2戦が行われたロジャースセンター

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間26日・トロント）

ブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ第2戦が25日（日本時間26日）、トロントで行われた。バックネット裏には誰もが見覚えのある“人物”の姿が……。「どういうことだ」「マジ？」とネットで大騒ぎとなっている。

バックネット裏で観戦し、中継カメラに写っているのは白髪にメガネ、白いスーツの男性。「ケンタッキーフライドチキン」でおなじみのカーネル・サンダースにそっくりだとして注目を集めている。

X（旧ツイッター）では海外のファンが大注目。「今夜はカーネル・サンダースがホームプレートの後ろに座ってる」「カーネル・サンダースが今夜の試合を楽しんでいます」「カーネルサンダースが蘇ってブルージェイズの試合を見ている」「あり得ないことだ」「？」「どういうこと？」と話題に。米メディア「スポーティング・ニュース」も「これはカーネル・サンダースですか？」と取り上げている。（Full-Count編集部）