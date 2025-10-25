コアラスリープジャパンは、寝心地をカスタマイズできる「コアラピロー（2nd Gen）」を2025年10月24日（金）に発売しました。実売価格は1万6000円（税込）。

「コアラピロー（2nd Gen）」

記事のポイント 第二世代に進化したコアラピローは、好みの硬さに調整できるカスタマイズ性と、季節に応じて使い分けられるリバーシブルカバーが特徴。なかなか自分に合った枕が見つからないとお悩みの方は、一度試してみてはいかがでしょうか。

「コアラピロー（2nd Gen）」は、好みで硬さを自在に調整できる設計に、一年中快適なリバーシブルカバーを採用。両側のファスナーを閉じればしっかり硬め、開けばふんわりにカスタマイズできます。

取り外して洗えるカバーは、冬用と夏用のリバーシブル。冬面は優しい肌触りのオーガニックコットン、夏面はひんやりCOOLTHREAD素材を採用。季節に合わせて快適に眠れます。

↑カバーはリバーシブル仕様。季節に合わせて使い分けられます。

夏面に使われている接触冷感素材COOLTHREADは、ピローの熱をすばやく逃がし、スムーズな入眠をサポートします。朝までひんやり快適な眠りを保ち、寝返りするたびにすっきりとした寝心地が持続。また、ピロー内側にあるPolarBandsが枕表面の余分な熱をすばやく外へ放出します。

前モデル「コアラピロー」よりも表面温度が約3.4℃冷たくなったことで、夏でも快適に眠ることができます。

また、日本向けのフォーム中材（詰め物）には竹炭を練り込むことで、湿気を吸収してにおいを抑え、天然の抗菌力で枕を衛生的に保ちます。

さらに、中材（詰め物）には、大豆油由来のバイオ素材を16％使用。カバーの冬用ウォーム面生地には、500mlペットボトル約4本分をリサイクルした再生繊維を使用するなど、環境にも配慮されています。

コアラスリープジャパン 「コアラピロー（2nd Gen）」 発売日：2025年10月24日 実売価格：1万6000円（税込）

