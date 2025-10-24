トヨタの「“4列8人乗り”高級ミニバン」に注目！ 「アルファード」より大きいフルサイズ×めちゃ広い豪華インテリア！ 「迫力スゴい」と評判だった「グランエース」どんなモデル？

迫力スゴい！ 高級ミニバン「グランエース」とは！

トヨタの高級ミニバンといえば、「アルファード」と「ヴェルファイア」を思い浮かべる人が多いでしょう。

しかしトヨタは、さらに大型のフルサイズの高級ミニバンを、つい最近まで販売していました。一体どのようなモデルなのでしょうか。

アルファードより巨大な高級ミニバン「グランエース」

街中で見かければ誰もが振り返るほどの大柄な車体と圧倒的な存在感を持ち、まるでホテルのラウンジがそのまま公道を走り出したかのような高級ミニバンが、2019年12月に日本国内でデビューした「グランエース」です。

グランエースは、海外市場で展開されていた「ハイエース（H300系）」をベースに開発。商用車で培われた耐久性を持ち合わせつつ、高級感や室内の快適性を高めたのが最大の特徴でした。

グランエースの全長5300mm×全幅1970mm×全高1990mmというボディサイズは、アルファード・ヴェルファイア（全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm）よりもひと回り大きい、堂々たるもの。

日本の狭い道路環境では、取り回しに苦労することもあるかもしれませんが、それ以上に豪華な内外装が注目されます。

外観は、大型グリルを強調したフロントフェイスが威風堂々とした印象を与えます。リアにはL字型のテールランプを配して洗練された雰囲気を演出し、17インチアルミホイールと相まって、商用車の延長線上というよりは高級サルーンに近い佇まいです。

しかし、グランエースの本当の価値は、一歩車内に足を踏み入れた瞬間に体感できます。

インテリアは黒を基調としながら木目調や金属調の加飾を巧みに施し、落ち着きと華やかさを演出。シートカラーはブラックまたはニュートラルベージュから選択可能でした。

特に上位グレードの「Premium」は、3列シート6人乗りという贅沢なレイアウトを採用。2列目と3列目には、電動リクライニングやオットマン、さらにはシートヒーターも備えた本革のエグゼクティブパワーシートを装備し、まさに「移動する応接室」と呼ぶにふさわしい乗車体験を提供しました。

一方で、ベーシックな「G」グレードは4列シート8人乗り仕様とし、4列目には跳ね上げ式（チップアップ式）のシートを配置。これにより、大人数での移動はもちろん、荷室を柔軟に拡大して大きな荷物を運ぶ用途にも対応できる実用性を備えていました。

室内長3290mm、室内幅1735mmという室内空間の広さも、グランエースの特筆すべき点で、国産ミニバンの中でもトップクラスのゆとりを確保しており、長距離移動での快適性は際立っていました。

安全技術も惜しみなく投入され、「トヨタセーフティセンス」を全車標準装備としたほか、大柄な車体での運転を支援するため「パノラミックビューモニター」や「ブラインドスポットモニター」も搭載。運転に不安を感じやすい場面でのサポート体制も整えています。

パワーユニットは、2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを採用。最高出力177馬力、最大トルク450Nmを発生し、6速ATとFR駆動の組み合わせで、重量級のボディを余裕をもって加速させる力強さを備えていました。

価格（消費税込）は、8人乗りの「G」が642万1000円、6人乗りの「Premium」が672万1000円と、国産ミニバンとしては高額な設定だったこともあり、そのため、主なユーザーは法人やVIPの送迎用とされていました。

そんなグランエースは、2024年4月に生産が終了しています。現時点では一代限りとなった高級フルサイズミニバンに対し、ネット上では今なお反響が寄せられています。

「アルファードよりもさらに大きくて迫力がすごい」「移動するリビングルームという表現がぴったりだ」など、その圧倒的なサイズ感やゆとりに着目する声が見られるほか、一方で、「大きすぎて駐車場を選ぶのが難しい」といった現実的な意見も存在。

「一代限りだったのが惜しいモデルだ」の声も見受けられ、5年足らずで終了したことを惜しむ声も並び、希少な存在として注目されていたことがうかがえます。