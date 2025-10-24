この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて公開された「【0歳～1歳】赤ちゃんの成長目安を徹底解説！発達のサインを見逃さないで」。本動画では“お口と姿勢の専門家”であるまい先生が、0歳～1歳の子どもを持つ親に向けて「こうなっていればいいよね」という発達の目安を丁寧に解説した。



周囲の子と比べて「うちの子、遅いんじゃないかな」「大丈夫かな」と心配する親が多いことに言及したまい先生は、「発達基準はあくまで目安」としたうえで、月齢ごとに何を見るべきかを独自の視点で語っている。



1～2ヶ月は「おっぱい飲むときに口角が閉じているか」「ミルクが舌に残っていないか」をチェックし、3ヶ月ごろは「追視（ものを目で追う動き）」や「肩が上がるか」を見るのがポイント。さらに4～6ヶ月にかけては、「親指を持つ」「ずりばい」「寝返り」などの運動だけでなく「ボトムリフティング（お尻上げ）」が最重要と説明。「この“お尻上げ”ができているかどうかを必ず見てほしい」と強調した。



7～9ヶ月では「頂座（足を伸ばしてしっかり座ること）」や「親指を口に持っていけるか」も重要。「どの育児書にも載っているポイントはいったん置いて、本当に大事なサインだけ伝えている」と持論を披露した。10～12ヶ月では「高ばい（四つ這いでお尻を高くあげる動き）」で上下運動が見られるかどうかを重視し、「これができていれば十分に成長している証拠」と解説した。



また動画では、「自分の子どもをほかの子と比較してしまい、育児ノイローゼ気味だった」と自身の過去や葛藤も赤裸々に語り、「体の発達やお口の発達を修正すれば、成長する子もたくさんいる」と、親の気持ちに寄り添うコメントも。「動画を見て“遅れているかも”と悩まず、もし不安なら公式LINEに動画を送ってほしい」と個別の相談にも積極的に応じる姿勢を見せた。



最後に「お母さんたちがこの動画を見て、悩まないでほしい。発見の一つにしてほしいし、もし悩んでしまうようであれば、連絡くださいって思っています」と締めくくり、多くの子育て世代に向けて温かいメッセージを贈った。