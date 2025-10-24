こころネットはＳ高カイ気配、燦ＨＤが株式交換により完全子会社化へ◇ こころネットはＳ高カイ気配、燦ＨＤが株式交換により完全子会社化へ◇

こころネット<6060.T>はストップ高の１３４４円でカイ気配となっている。２３日の取引終了後、燦ホールディングス<9628.T>が株式交換により、２６年２月１日の予定でこころネットを完全子会社化すると発表しており、株式交換比率を意識した買いが入っている。



こころネット１株に対して、燦ホールディングス０．９０株を割当交付する。株式交換により経営統合することで、両社における出店地域の相互補完や、葬儀事業だけでなくその周辺事業におけるシナジーが創出できると判断したという。なお、こころネットは２６年１月２９日付で上場廃止となる。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS