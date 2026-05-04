坂元達裕が所属するコヴェントリー・シティは今シーズン、イングランドの実質2部であるチャンピオンシップで優勝を飾り、25年ぶりのプレミアリーグ昇格を決めた。チームを率いるフランク・ランパード監督の手腕に称賛が集まるなか、すでに注目されているのが今夏の補強だ。プレミア定着を目指すコヴェントリーにとって今夏の動きは重要になるなか、ジャーナリストのアラン・ニクソン氏によると、アストン・ヴィラMFロス・バークリ