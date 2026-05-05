マレーシア国旗【シンガポール共同】マレーシアの捜査当局は5日、1月下旬から全国で特殊詐欺拠点を順次摘発し、日本人5人を含む計2200人超を逮捕したと発表した。詐欺に関与した可能性がある。地元メディアが報じた。捜査当局によると、1月下旬から2月上旬にかけて行われた摘発では430人を逮捕した。日本人5人に加え、中国人やインドネシア人、ナイジェリア人など計270人の外国人が含まれていた。住宅やオフィスビルなどを拠点