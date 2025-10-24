東京機がカイ気配で急騰トレンド突入、高市首相の所信表明演説を控え防衛関連の穴株として物色人気再燃

東京機械製作所<6335.T>が大口の買い注文に寄り付き商いが成立せず、カイ気配で水準を切り上げている。新聞向け輪転機の製造を主力とするが、高い技術力を横軸展開させＦＡ分野にも領域を広げている。また、人工知能（ＡＩ）を活用した印刷の自動制御など最適化技術への取り組みにも余念がない。最近では、９月上旬に防衛省向けの搬送・格納に関する自動化・省人化装置を受注したことを発表、新境地開拓でマーケットの耳目を驚かせた。これを皮切りに今後は防衛分野向けの需要獲得にも期待がかかる。きょう午後に高市早苗首相が所信表明演説を行う予定だが、日本の防衛力強化に積極的な姿勢を示すことが予想され、２０２６年中に安保関連３文書の改定を目指す方針などにも言及する見通し。来週２８日はトランプ米大統領との日米首脳会談を控え、防衛関連株に対するテーマ物色の流れが強まるなか、個人投資家好みの値ごろ感と小型材料株特有の魅力を内包する同社株に資金が集中する格好となったようだ。



出所：MINKABU PRESS