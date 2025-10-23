ReFaの新作「リファハートフレグランス」登場♡香りで纏うVITAL BEAUTY

美容ブランド「ReFa（リファ）」から、香りで心まで満たす新作「ReFa HEART FRAGRANCE（リファハートフレグランス）」と「ReFa HEART HAIR FRAGRANCE（リファハートヘアフレグランス）」が登場します。ブランドの象徴でもある「リファハートブラシ」の5つのカラーをイメージした香りがラインナップ。自分らしさを引き出すような香りの魔法が、日常を華やかに彩ります。

ReFaの想いが詰まったフレグランスコレクション

「ReFa HEART FRAGRANCE（リファハートフレグランス）」は、“VITAL BEAUTY for ALL”というブランドビジョンのもと誕生しました。

香りは、日々の小さな瞬間に寄り添い、心を前向きにする存在として開発。

フランスの名門「ヴェ・マン・フィス香料株式会社」とタッグを組み、トップエバリュエーター・大川幸恵氏がディレクションを担当しました。

「これは装うための香りではなく、その人本来の魅力を引き出すための香り」と語る大川氏の想いが込められた一本。

朝の支度中や夜のリラックスタイムに、心まで豊かにしてくれます♡

FEMMUEの美容液がLDKでA評価♡ローズ バウンシーセラム

日常にときめきを添える5つの香り

「ReFa HEART FRAGRANCE」は、5つのカラーとリンクした香りを展開。

ローズゴールド、シルバー、シャンパンゴールド、シャインレッド、ホワイトのそれぞれが、心の奥に響く個性を表現しています。

また、同シリーズの「ReFa HEART HAIR FRAGRANCE（リファハートヘアフレグランス）」は髪にまとう香水として登場。

指先で髪に触れるたび、ふんわりと広がる香りが、毎日にときめきをプラスしてくれます♪

商品概要と販売情報

ReFa HEART FRAGRANCE（リファハートフレグランス）



価格：各9,350円（税込）

内容量：50mL

香り：Rose Gold／Silver／Champagne Gold／Shine Red／White

発売日/販売：2025年12月10日（水）ReFa GINZAにて先行発売後、Club Airaにて発売

ReFa HEART HAIR FRAGRANCE（リファハートヘアフレグランス）



価格：各4,950円（税込）

内容量：30mL

香り：Rose Gold／Silver／Champagne Gold／Shine Red／White

発売日/販売：2025年12月10日（水）ReFa GINZAにて先行発売後、Club Airaにて発売

香りで自分らしく輝く未来へ♡

「ReFa HEART FRAGRANCE」は、香りをまとうことで心が整い、内側から美しさがあふれ出すようなアイテム。日々のリズムに寄り添い、あなたの魅力をそっと引き出してくれます。

大切な人へのギフトとしても、自分へのご褒美としてもぴったり。五感で感じる「VITAL BEAUTY」を、香りとともに楽しんでみてはいかがでしょうか。