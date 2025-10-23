「バブルの恩恵はごく僅かだった」液晶テレビで栄えた企業城下町、三重県亀山市の現実

この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」がYouTubeで「【三重県】”シャープバブル”に沸いた企業城下町「世界の亀山」の今【栄枯盛衰】」と題した動画を公開。かつてシャープの液晶テレビ工場で栄華を極め、「世界の亀山」とまで呼ばれた三重県亀山市の栄枯盛衰を、現地取材を通して解き明かした。



2000年代、シャープの液晶テレビ「AQUOS」は、女優・吉永小百合さんを起用した「21世紀に、持っていくもの。」というキャッチフレーズと共に一世を風靡。その心臓部であった亀山工場は、総額3500億円超を投じて建設され、その延床面積はバンテリンドーム約7個分に相当した。この巨大工場は市に多大な恩恵をもたらし、「シャープバブル」に沸いた亀山市の税収は倍増。地方交付税の不交付団体にまでなったという。



しかし、その繁栄は長くは続かなかった。急激な円高や韓国メーカーの台頭により競争力が低下。2011年からはテレビ向けパネルの生産を縮小し、アップルの「iPhone」向け液晶パネルの生産に切り替えたが、これがアップルの生産計画に大きく依存する構造を生み出した。そして2024年9月、シャープはテレビ向けの大型液晶パネルの生産終了を発表するに至った。



動画では、当時の熱狂を知る地元住民の声も紹介される。商店街の店主は「あの頃は将来が輝いてましたよね」「賑やかな街になるのかなって感じ」と期待に胸を膨らませていた当時を振り返る。しかし、市の財政は潤ったものの、「直に自分の生活が潤ったかというと…それはなかったかな」と、バブルの恩恵が市民全体に行き渡ったわけではない実態を語った。別の住民も「駅前に何もない」「昔から変わらない」と、街の発展が限定的であったことを指摘する。



動画は、シャープバブルの恩恵を受けたのは一部の地主や関連業者などに限られていたと結論づける。一企業に依存する企業城下町の光と影を浮き彫りにし、地域経済のあり方を問いかける内容となっている。