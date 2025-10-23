¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¡¢¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄËÎõÈãÈ½¡ª¡Ö¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤äÅý·×¤Ð¤«¤ê¡×
¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ä¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾MF¥¨¥ë¥Ê¥Í¥¹¤¬¡¢¡Ö¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤¹¤®¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥Ê¥Í¥¹¤Ï1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î40ºÐ¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤é¡ÖÃæÈ×¤Ê¤é¤É¤³¤Ç¤â¤³¤Ê¤¹Å·ºÍMF¡×¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2010Ç¯¤Ë¥é¥Ä¥£¥ª¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ç¤âÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤â2013Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡¢2014Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£ÃÎÅª¤Ç¶ÐÊÙ¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡ÖÍÂ¸À¼Ô¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿Ì¾Áª¼ê¤À¡£
2022Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇDAZN¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ó¤ä¿©ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ØLa Stampa¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ë¥Ê¥Í¥¹¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Øl¡ÇAlfabeto del Futuro¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤·º£ËÍ¤¬¼ã¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¹¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£¥³¡¼¥Á¤ÏÂÎ³Ê¤äÀï½Ñ¡¢Ìò³ä¤Ð¤«¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊºÙ¿È¤ÇÂ¤¬ÃÙ¤¤Áª¼ê¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
Àè½µ¤ÎÆüÍËÆü¡¢¥ß¥é¥ó¤È¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¤¤Ê²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÈ¿ÂÐ¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ê¡¼¤ò¤Í¡£
»ä¤âÆ±´¶¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï»ñËÜ¼çµÁÅª¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¼çµÁ¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£½¸ÃÄ¤è¤ê¤â¸Ä¿Í¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤ä°ÎÂç¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤äÅý·×¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢½¸ÃÄ¤À¤±¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¼çµÁ¤Ï¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Ä¿Í¤¬¥¢¥ì¥³¥ì¤È·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êª»ö¤ÏÇò¤«¹õ¤«¤Î2¶Ë¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½ü¤±¤Ð¤Í¡£
¿Í´Ö¤Î·Ð¸³¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸ÄÀ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬Èþ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤â¤³¤ì¤À¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡Ø¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌ±¼çÅª¤Ê¤â¤Î¡Ù¤À¤«¤é¤À¡£Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢ÂÀ¤¤¿Í¤â¡¢Â¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤â¡¢Â¤¬Â®¤¤¿Í¤â¡¢¸¤¤¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î·Ý½ÑÀ¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥¹¤Î»íÅª¤Ê¾ð·Ê¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¡£
Êª»ö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦²á¾ê¤ÊÍßµá¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌñ²ð¤Ê¤â¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤â¤Ï¤ä°ÎÂç¤ÊÁª¼ê¤äÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤è¡×
ÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØLa Stampa¡Ù¤ÎÉûÊÔ½¸Ä¹¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥â¥ó¥¬¤«¤é¡Öº£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¥¨¥ë¥Ê¥Í¥¹¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÏÃ¯¡©10¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤¿
ÍÍ¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¼êË¡¤¬¿ÊÊâ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Ä¿Í¤Î½ÅÍ×À¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¶Ã¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¥¨¥ë¥Ê¥Í¥¹¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£