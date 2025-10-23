「ファン・ダイクに近いものを感じる」「完璧な補強だ」板倉滉への高評価が続々！ スタンフォード・ブリッジに駆けつけたアヤックスファンを直撃「ボール扱いが上手で、空中戦もかなり強い」【現地発】
今夏にアヤックスに加入した日本代表DF板倉滉は、ファンの心を掴めているのか。
この28歳は今年８月、３シーズン在籍したブンデスリーガのボルシアMGからオランダの名門アヤックスに移籍。今季の開幕から定位置を掴んでおり、怪我による欠場はあったものの、ここまで主力として公式戦８試合に出場している。
そんな板倉は10月22日に行なわれたチャンピオンリーグのリーグフェーズ第３節・チェルシー戦に先発。怪我から復帰後の初戦となったなか、チームは１−５で敗れたものの、90分間奮闘した。
この試合前に、敵地スタンフォード・ブリッジに駆けつけたアヤックスのファンを直撃。日本人DFの評価を訊いてみると、20代の若い男性は次のように答えた。
「アヤックスにとっては完璧な補強だったと思うよ。彼がチームで１番のディフェンダーだ。経験も豊富だから守備のリーダーとしてチームを牽引してほしいね」
また30代の男性も「イタクラの加入を嬉しく思っている。センターバックのポジションで彼以外に適任はいない」と評している。
「彼が怪我をして欠場する試合がいくつかあったことが、今、チームの調子が良くない理由の１つだと考えているよ。イタクラが入ってアヤックスが上手くいき始めた矢先のことだったからね」
さらに50代の男性は「最初に見たときはとても能力が高いという印象で、近い将来、（フィルジル・）ファン・ダイクのような選手になると思う。能力やプレースタイルは近いものを感じさせるよ」と絶賛していた。
その他にも「今季の開幕からかなり良いパフォーマンスを見せている」「ボールの扱いがとても上手で、空中戦もかなり強い」といった意見があり、ファンの板倉への信頼が十分に伝わってきた。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
