【大阪・北堀江】アボカドと生ハムのグリークヨーグルトも！ 「müno YOGURT & ACAI」で濃厚でクリーミーな新食感を満喫♪ 2025年8月オープン
大阪・北堀江にオープンした新食感ヨーグルトとアサイの専門店「müno YOGURT & ACAI」
韓国や日本で人気上昇中の「グリークヨーグルト」。2025年8月、おしゃれな北堀江の街にグリークヨーグルトとアサイの専門店「müno YOGURT & ACAI」がオープンしました。
シンプルかつ洗練されたモノトーンでまとめられた店内で、ギリシャ発祥のグリークヨーグルトとブラジル発祥のフルーツ・アサイーを使ったヘルシースイーツが味わえます。店内はペット同伴もOK。ワンちゃんにはリードとマナーウェアを着用してくださいね。
グリークヨーグルトが従来のヨーグルトと異なるのは、水切りされることで生まれる舌ざわり。まるでクリームチーズのような濃厚な味わいが楽しめます。高タンパク質であることも注目されていて、低カロリーで食べごたえがあり、少量でもお腹がいっぱいになるため、ダイエットにも最適で注目を集めています。
スタイリッシュなパッケージにも注目！ 濃厚でクリーミーなヨーグルトを満喫♪
看板メニューの「ムーノオリジナル」が運ばれてきました。濃厚でもっちりとしたグリークヨーグルトにたっぷりのフルーツを贅沢にトッピング。本日のフルーツはグレープフルーツ、バナナ、パイン、キウイ、生ブルーベリーです。グリークヨーグルトはそのままでもおいしいのですが、巣蜜（コムハニー）と一緒に味わうと、すっきりやわらかな甘みがプラスされます。
「müno」のヨーグルトは韓国で流行しているもっさりとした水分の少ないグリークヨーグルトとは異なり、まるで生クリームのようになめらかで、クリーミーな口当たり。
さっぱりとした酸味と上品な甘みがほどよくブレンドされていて、フルーツやはちみつとの相性も抜群です。丁寧な仕込みにより生み出される濃厚かつクリーミーな食感に加え、底に忍んでいるナッツやグラノーラの食感が絶妙なアクセントに。
こちらのメニューはベースにアサイーがたっぷり使われた「ヌーンアサイー」です。アサイーはブルーベリーやブラックベリーに似たやや甘酸っぱい風味の果物で、独特のシャリシャリ感があります。底にアサイーをたっぷり敷き詰め、さらにフルーツを盛り付けて、仕上げにココナッツフレークやカカオニブ、甘いヌテラ（写真 左下）をトッピング。
ヌテラはヘーゼルナッツ＆カカオのスプレッドで、すっきりとした味わいのアサイーと相性抜群。カカオニブのカリッとした食感やほろ苦さ、ココナッツフレークのトロピカルな風味がマッチします。
甘さを追加したい場合は、無料で追いハチミツもできます。淡い黄金色で透明感がある「アカシア蜂蜜」はハンガリー産のものを使用。クセのないスッキリとした甘さが特徴です。
ワインとも好相性！？ アボカドと生ハムをトッピングした「アボロゼ」
初見はグリークヨーグルトにアボカドと生ハム！？と思ったのですが、まんまとハマったのがこちらの「アボロゼ」。塩気のあるヨーグルトにアボカドと上質な生ハムがトッピングされています。
まるでクリームチーズのような濃厚なヨーグルトとフレッシュなアボカド、生ハムの塩気が絶妙にマッチ。生ハムは霜降りでなめらかな口当たりのものが使われています。ナッツやグラノーラの香ばしい食感も加わって、これは赤ワインなどのお酒とも好相性の予感。黒胡椒もきいているので、穀物系やドライフルーツの入ったパンにトッピングしてもおいしそう♪
店内にはフォトコーナーも。カップにスタンプを押してオリジナルカップも作れる！
店内の一角にはおしゃれなフォトコーナーも用意されていました。
スタイリッシュなプレートや洋書、ミラーなどが用意されているので、フォトジェニックな写真を撮影してみて。
また、ドリンクをオーダーすると、ドリンクカップにスタンプを押してオリジナルカップが作れます。
店内はペット同伴OKなので、ペットの名前を押して記念撮影する方が多いそうです。
すべてのメニューはテイクアウト可能。店内同様、シンプル＆スタイリッシュな雰囲気のパッケージでおもたせにもぴったりです。
グリークヨーグルトとたっぷりのフルーツで身体が目覚めるブランチ＆スイーツタイムができる「müno YOGURT &ACAI」はいかがだったでしょうか。濃厚なヨーグルトに新鮮なフルーツがぴったり。それでいてあと味はスッキリとしています。グリークヨーグルト＆アサイーは甘さも酸味も控えめで、おいしいのにヘルシーなのがうれしいポイント。今後はベーグルなどのモーニングメニューも新たに加わるそうで、さらに楽しみな展開に。ぜひ実際に訪れてみてくださいね。
■müno YOGURT & ACAI（むーの よーぐると あんど あさいー）
住所：大阪府大阪市西区北堀江1-13-20 四ツ橋Stork 102
TEL：なし
営業時間：9〜20時（売り切れ次第終了）
定休日：無休
アクセス：OsakaMetro四つ橋線四ツ橋駅から徒歩約4分
Text：鴨 一歌
Photo：小川康貴
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。