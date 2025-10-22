猫の20歳といえば、人間に換算するとおよそ100歳近い年齢。そんなおばあちゃん猫が、まるで子猫のように元気に走り回っている姿がSNSで注目を集めました。飼い主さんも思わず「足腰が半端ない」と驚くほどの活発ぶりを見せているのだとか…。投稿はX（旧Twitter）にて、76.3万回以上表示。いいね数は2.5万件を超えました。

【動画：「20歳の運動神経じゃないｗｗｗ」→おばあちゃん猫の様子を見てみると…】

20歳7か月の猫の足腰が半端ない

今回、Xに投稿したのは「にゃんたまチャンネル@猫と遊べる温泉旅館」さん。登場したのは、猫のはなちゃん。投稿時点で20歳7か月のおばあちゃん猫です。とってもご長寿ですね。

ただ、当のはなちゃんは年齢を感じさせないくらい元気いっぱい。それどころか、若い猫も顔負けな勢いで棚の上へ飛び移ったり、部屋の中を駆け回ったり、とにかくパワフルとのこと。20歳とは思えない運動神経ですね。

はなちゃんの疾走ぶりを目にした他の猫ちゃんたちは、その動きにビックリ。飼い主さんも「一人で運動会してる」と驚きを隠せなかったそうです。年を重ねても棚の上から棚へと軽やかにジャンプする姿は、見ているだけで思わず笑顔になってしまいます。

20歳でも元気いっぱいな、はなちゃんに元気づけられるX民たち

御年20歳という高齢になっても元気いっぱいだった、はなちゃん。はなちゃんのひとり運動会の様子を見たXユーザーたちからは、「20歳の運動神経じゃない」「20歳とは思えない」「SASUKEに出れるニャね」「これは間違いなく猫又になる才能がありますね」「20歳でこの運動能力なら尻尾を誤魔化してる猫又だな」などの声が多く寄せられていました。多くの方が年老いても元気いっぱいな、はなちゃんに驚いたようです。きっと、その姿を見て元気づけられた方も多いでしょう。

Xアカウント「にゃんたまチャンネル@猫と遊べる温泉旅館」では、たくさんの猫ちゃんたちが元気いっぱい幸せそうに過ごしている様子が投稿されています。猫いっぱいな投稿は見ているだけでも心癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「にゃんたまチャンネル@猫と遊べる温泉旅館」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。