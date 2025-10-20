µå»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤Î1Æü¡É¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¿®¤¸¤é¤ì¤º¡Ä¡ÖMLB»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÆü¡×¤ËÂ³¡¹Áª½Ð
3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¡ÄÅêÂÇ¤Ç°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¸«¤»¤¿Îò»ËÅª¤Ê³èÌö¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ËÜÎÝÂÇ¡õ10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦ÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤ë¶Ã¤¤Î³èÌö¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÎòÂå1°Ì¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Î³èÌö¤Ï¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë1»î¹ç¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¡£Æ±Æü¤ÎÂçÃ«¤òÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ËÁª½Ð¤·¡¢¡ÖÃÏµå¾å¤ÇºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÊÄÌ¾ï¤Î¡Ë°ìÆü¤Î»Å»ö¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢1»Íµå¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó0/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢10Ã¥»°¿¶¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤òµÏ¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÊÌ¼¡¸µ¤ÎÎÎ°è¤À¡×¤È¤âÉ¾¤·¡¢¶Ë¸Â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î°ìÀï¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¦¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Î²÷µó¤Ï¡¢MLB»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹10Áª¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÎòÂå¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¾Ò²ð¡£¡ÖÌîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¶âÍË¤ÎÌë¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ìîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÂçÃ«¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡È1°Ì¡É¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯9·î19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¡¢6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ3ËÜÎÝÂÇ¤Ç»Ë¾å½é¤Î50-50¤ËÅþÃ£¤·¤¿»î¹ç¤â10Áª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎ¾Êý¤Ç»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥²¡¼¥à¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÇ·â¤ÈÅêµå¤Ë¤ª¤±¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¡¢»î¹ç¤Î½ÅÍ×À¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÉÔ¿¶¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¡¢ÂçÃ«¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÂÇ¼Ô¤ÈÅê¼ê¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÎà¤ò¸«¤Ê¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎµÏ¿¤ò¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ë»Ñ¤Ë¡¢¡ÖCBS¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë