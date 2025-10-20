この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『2026年に向けた高還元クレジットカード戦略（目指せ5.0%還元）』と題した動画で、ポイ活投資チャンネルが今後の高還元クレジットカード選びのポイントを徹底解説。運営者は「JALPAY還元率が0.1%に下がる見通しとなり、JALPAYを使うメリットが激減するなか、2026年を見据えた新たな高還元ルートを確立すべき」と強調した。



今回の動画では「三井住友カードゴールドナンバーレス」や「ビジネスオーナーズゴールド」「P-one Wiz」「PayPayカード」「リクルートカード」「ローソンポンタプラス」など、1.5%～2%還元を狙える注目のカード6種を徹底比較。「とにかく手間を惜しまない“ガチのポイ活民”なら100万円修行やリボ払い特典クリアで最大2%還元ビジネスオーナーズゴールドが最もおすすめ」と断言した。一方で「とにかく手間をかけず、1%以上の高還元がほしい方にはリクルートカードがシンプルで使いやすい」ともしっかり言及。



さらに、動画後半では「スマホ決済やプリペイドカードなどへのチャージポイント付与の有無を攻略してこそ、本当にお得な高還元ルートが作れる」とし、主要チャージ先ごとに還元率を上乗せする具体的ルートを詳細に紹介。「WAON経由で楽天ギフトカード購入→楽天キャッシュ→楽天ペイ利用」などでは計5%還元も可能になるケースがあることを明かし、「手間はかかるが、やる価値は十分」と語った。



特に「P-one Wizカードで5人に1人が抽選で2.6%還元にランクアップ、当選すればANA PAYルートで4.6%還元も夢じゃない」と具体例を挙げて紹介。PayPayカードの“PayPayステップクリア”やファミペイルート、auPAYプリペイド複数枚持ち攻略法など、マニアックな裏技も多数公開した。



締めくくりでは、「2026年、最大限ポイントを得たいなら“手間と還元率のバランス”を考えて、自分に合ったルートを選ぶべき。そして『高還元カードの最新案件はポイントサイトを使うとさらにお得になるケースが多い』とも述べ、最新情報は動画概要欄にまとめたと案内している。