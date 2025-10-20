「土下座しろ！」水をこぼした女性店員に激怒する高齢の男性…救いの手を差し伸べてくれた“意外な人物”
昭和の時代ならいざ知らず、現在では客だからといって横暴に振る舞う行為はタブーとする風潮が浸透した。一方で、そうした世間の動きから取り残されたままの人物も、まだまだ少なくはないのが現状だ。
銀行員の飯田萌香さん（仮名・24歳）が忘れられない迷惑客は、そんな時代錯誤型の客だったという。
◆カジュアルな店にお金持ちそうな夫婦が来店
「学生のころ、個人経営のイタリアンレストランでアルバイトをしていました。イタリアンといっても価格も安く、気軽に地元の方たちが日常的に訪れるようなタイプのお店でした」
そんなお店でのランチ営業中のこと。男女2人でやってきた初見の客がいた。男性はぱっと見で60代後半。老人然としていたが、女性はそれよりはかなり若そうな容貌だった。ただ、親子ほどの年齢差にも見えず、年の離れた夫婦のように見えたそうだ。
「服装も品があって、お金持ちの夫婦といった雰囲気でした。いつも通り席に案内し、『メニューをお持ちします』と言って立ち去ろうとすると、男性が席の前で立ち尽くしたんです。
席を引いてほしいのだろうと思いました。高級レストランではないので普段はそんなサービスはしていないのですが、特に気には留めずに椅子を引きました。
それで男性はようやく腰を下ろしたんですが……顔を見たら、『なんでこんなこともできないんだ』とでも言いたげな感じでこちらを睨んでいました」
◆カスハラ発言を乱れ打ちする老人
少し感じが悪いお客さんだなと思いながら、飯田さんはメニューを取りに場を後にした。
「テーブルに戻ってメニューを手渡そうとすると、『メニューぐらい先に用意しておけ。馬鹿かお前は』と言い捨ててから、ひったくるようにしてメニューを取られたんです。そんなことを言うお客様はそれまで一人もいなかったので、ただただ驚いてしまって……。その後、注文を取りに行くと、老人はボソボソと呂律の怪しい小声で言うので、聞き取れなかったんです。間違えるのはよくないからと聞き返すと、『二度も言わせるな！』と怒鳴られました」
老人の横柄な態度はそれだけでは終わらなかった。
「料理を持っていけば『話の邪魔をするな！』と言われ、ワインを注ぎにいけば『この下手くそが。ワインが不味くなるから貸せ』と言われたあげく、突き飛ばされました」
いずれも飯田さんにミスがあったわけではなく、そのお店でのごく通常の振る舞いだった。現に、対応を咎められたことは過去一度とてない。
にもかかわらず、接客のたびに罵倒されるので、飯田さんはその席に行くのが怖くなってしまったという。
◆救世主の一声と、沸き起こる爆笑!?
「あの席に行かなければと思うと、足がすくんでしまうほどの状態でした。そのお客さまに水を要求されたので注ごうとしたんですが、恐怖心から手が震えてしまって……。手にしていた水のボトルをテーブルに落としてしまったんです。水はテーブルを伝ってお客様のスラックスを濡らしてしまいました」
老人は烈火のごとく激怒した。飯田さんは頭を下げて謝ったが、それでも怒りは収まらない。
「何度も頭を下げたんですが、怒りは収まらず、『土下座しろ！」と言われました。あまりの剣幕だったので、そうするしかないと思って膝をつこうとした時でした。近くの席にいた老婦人に『水がこぼれたぐらいでそんなことしなくていいよ』と声をかけられたんです」
老婦人は老人に、「あなたみたいなのがいるとね、せっかくのお料理が不味くなるの。黙るか、出ていくかどっちかにしなさいな」と告げた。
「例の老人は老婦人を睨んでいましたが、老婦人は頑として視線を逸らさないので、何も言えなくなっていました。そんな緊迫した状況で、いきなり笑い声が響いたんです。声がした先を見ると、奥さんと思われる女性がゲラゲラと大笑いしていました」
