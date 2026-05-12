Image: SpaceX 空利用にもお金がかかる時代に。アメリカ連邦航空局は先日、商業宇宙ロケットの打ち上げと再突入のライセンス、そして利用料に関する新しい方針を発表する通知を公表しました。集められた料金は、成長を続ける宇宙産業に対応するために必要な資金として、連邦航空局の商業宇宙輸送室（AST）の運営などに使われる予定です。これまでのツケを払う？現状、連邦航空局はSpaceXのよ