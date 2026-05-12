『SAMANTHAVEGA（サマンサベガ）』から、アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」の立花琴未さんを起用した最新ビジュアルが公開されました♡今回登場するのは、デニム×パールやリボン刺繍を取り入れた、大人可愛い新作バッグコレクション。原宿カルチャーらしい“NEW KAWAII”のエッセンスを取り入れながら、普段使いしやすいデザインに仕上げた注目アイテムをご紹介します