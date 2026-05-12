Image:Bobjgalindo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons アメリカ合衆国保健福祉省のデータによると、アメリカ人男性の8人に1人以上が何らかの不妊を経験しています。これはアメリカに限らず、世界的なトレンドであり、公的機関、民間機関どちらからもこの問題を解決するために多額の研究資金が注がれてきましたが、どうやら成果が見え始めてきました。アメリカ・ユタ州のパターナ・バイオ