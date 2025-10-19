渡辺剛もリーグ再開初戦でメンバー外…ふくらはぎの負傷と現地報道
フェイエノールトは19日にエールディビジ第9節のヘラクレス戦を行う。DF渡辺剛は今季ここまでの公式戦全12試合に出場しているが、メンバー外になった。ふくらはぎの負傷と報じられている。
渡辺はゲントから加入した今季、フェイエノールトで定位置を獲得して最終ラインからチームを支えている。さらに日本代表として今月のパラグアイ戦とブラジル戦でフル出場。ブラジル戦は最終盤に左足をつるような様子があり、最後は最前線でプレッシャーをかける役割を務めて歴史的な勝利に貢献していた。
ただオランダメディア『AD』によると、渡辺は「代表活動から戻った後に負傷した」という。現地記者のデニス・ファン・エールセル記者はふくらはぎに問題があると報じており、どの程度の離脱になるかは不明だとしている。
国際Aマッチウィーク明けとなる今週末はブラジル戦に出場したMF久保建英(ソシエダ)とFW伊東純也(ゲンク)が欠場しており、日本代表から途中離脱したFW前田大然(セルティック)もリーグ戦のメンバーから外れていた。なおフェイエノールトのFW上田綺世は今節も先発に入っている。
