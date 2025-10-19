ジョナサンの“早生みかんスイーツ”が登場♡ 果汁あふれる贅沢パフェ＆大福に注目

ジョナサンから、和歌山県有田産の早生（わせ）みかんを使った限定スイーツが登場します。糖度12度以上のみかんは、とろけるような甘さと果汁感が魅力♡ 今年は新作「早生みかん大福」も仲間入りし、全5種類のラインアップに拡充。見た目も味わいもフレッシュな、秋の訪れを感じるスイーツコレクションです。期間限定のため、気になる方は早めのチェックを♪

ジョナサンのみかんスイーツで秋を先取り♡

和歌山県有田産の早生みかんを贅沢に使った、ジョナサンの限定スイーツコレクション。

今年は全5種類の展開で、ボリュームたっぷりの「ジョナパフェDX」から、初登場の「早生みかん大福」まで、みかんの魅力を堪能できるラインアップがそろいます。

甘みと酸味のバランスが絶妙な果実を、北海道ソフトクリームやプリンと組み合わせた華やかなデザートです。

価格：1,649円（税込）

高さ約28cmの「季節のジョナパフェDX（早生みかん）」は、みかんを4個も使用した贅沢な一品。爽やかな甘みが口いっぱいに広がり、食後でもぺろりと食べられる軽やかな味わいが魅力です。

価格：989円（税込）

そのほか「季節のジョナパフェ（早生みかん）」は1.5個使用で、みかんゼリーや北海道ソフトクリームとの相性が抜群。どちらも秋のデザートタイムを華やかに彩ります。

価格：769円（税込）

もちもちのぎゅうひでみかんとマスカルポーネクリーム、あんこを包み込んだ「早生みかん大福」が新登場！上にはソフトクリームがトッピングされ、和と洋が絶妙に融合した新感覚スイーツです。

そのほか、さっぱりとした「早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ」（税込439円）や、自家製プリンとみかんの組み合わせが楽しめる「ジョナサンデー（早生みかん）」（税込769円）もラインアップ。

食後のデザートにもぴったりです♪

期間中、ジョナサン公式X（@jona_official_）をフォロー＆リポストで、和歌山県産果汁を使ったジュースや食事券が当たるキャンペーンも実施中。

実施期間：2025年10月23日（木）～10月29日（水）

賞品：

・JOIN 結朔330ml×12本入り（10名様）

・ジョナサン食事券500円分（50名様）

今だけの甘さ♡ 早生みかんで癒しの時間を

果汁あふれる和歌山産の早生みかんスイーツは、見た目も香りも心まで満たしてくれる一品。寒くなる前の今だからこそ味わいたい、旬の甘さをジョナサンで楽しんでみませんか？

ちょっと贅沢なデザートタイムで、秋の幸せを感じてください♡