ジョナサンの“早生みかんスイーツ”が登場♡ 果汁あふれる贅沢パフェ＆大福に注目
ジョナサンから、和歌山県有田産の早生（わせ）みかんを使った限定スイーツが登場します。糖度12度以上のみかんは、とろけるような甘さと果汁感が魅力♡ 今年は新作「早生みかん大福」も仲間入りし、全5種類のラインアップに拡充。見た目も味わいもフレッシュな、秋の訪れを感じるスイーツコレクションです。期間限定のため、気になる方は早めのチェックを♪
ジョナサンのみかんスイーツで秋を先取り♡
和歌山県有田産の早生みかんを贅沢に使った、ジョナサンの限定スイーツコレクション。
今年は全5種類の展開で、ボリュームたっぷりの「ジョナパフェDX」から、初登場の「早生みかん大福」まで、みかんの魅力を堪能できるラインアップがそろいます。
甘みと酸味のバランスが絶妙な果実を、北海道ソフトクリームやプリンと組み合わせた華やかなデザートです。
フレッシュネスバーガーの新作♡秋姫の甘酸っぱさが広がる限定レモネード登場
みかん4個使用！ボリューム満点のジョナパフェDX
価格：1,649円（税込）
高さ約28cmの「季節のジョナパフェDX（早生みかん）」は、みかんを4個も使用した贅沢な一品。爽やかな甘みが口いっぱいに広がり、食後でもぺろりと食べられる軽やかな味わいが魅力です。
価格：989円（税込）
そのほか「季節のジョナパフェ（早生みかん）」は1.5個使用で、みかんゼリーや北海道ソフトクリームとの相性が抜群。どちらも秋のデザートタイムを華やかに彩ります。
大注目の新作「早生みかん大福」も登場♪
価格：769円（税込）
もちもちのぎゅうひでみかんとマスカルポーネクリーム、あんこを包み込んだ「早生みかん大福」が新登場！上にはソフトクリームがトッピングされ、和と洋が絶妙に融合した新感覚スイーツです。
そのほか、さっぱりとした「早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ」（税込439円）や、自家製プリンとみかんの組み合わせが楽しめる「ジョナサンデー（早生みかん）」（税込769円）もラインアップ。
食後のデザートにもぴったりです♪
SNSキャンペーンも開催中！
期間中、ジョナサン公式X（@jona_official_）をフォロー＆リポストで、和歌山県産果汁を使ったジュースや食事券が当たるキャンペーンも実施中。
実施期間：2025年10月23日（木）～10月29日（水）
賞品：
・JOIN 結朔330ml×12本入り（10名様）
・ジョナサン食事券500円分（50名様）
今だけの甘さ♡ 早生みかんで癒しの時間を
果汁あふれる和歌山産の早生みかんスイーツは、見た目も香りも心まで満たしてくれる一品。寒くなる前の今だからこそ味わいたい、旬の甘さをジョナサンで楽しんでみませんか？
ちょっと贅沢なデザートタイムで、秋の幸せを感じてください♡