BE:FIRST¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¼ýÏ¿¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÌ©Ãå±ÇÁü¤ò°ìÉô¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BE:FIRST¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¡Ê10·î29Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ËÜÊÔ¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤ÎBMSG MUSIC SHOPÈ×¤Ë¼ýÏ¿
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤Ã¤¿½é¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤ÎÎ¢Â¦¤¬¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?- Behind The Scenes¡Ù¡£
¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò10·î29Æü¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤ÎBMSG MUSIC SHOPÈ×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖI Want You Back¡×
2025.10.29 ON SALE
ALBUM¡ØBE:ST¡Ù
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://befirst.tokyo/news/best-special-event/
¡ØBE:ST ¡ÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://befirst-sp.com/BEST/
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/