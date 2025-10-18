¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥×
>
IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹
>
IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ë¥å¡¼¥¹
>
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È ¤Ï¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£¿·CD¥¢¥À¥à¡¦¥»¡Ä
¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È ¤Ï¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£¿·CD¥¢¥À¥à¡¦¥»¥ë¥Þ¥ó¤¬ÉÁ¤¯¿·¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼Áü
VC¤¬¥·¥ç¡¼¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤Ç
¥¢
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ï¥·¥ç¡¼¤ò¡Ö½ªÎ»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Ê²½¡×¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤òÁª¤Ó¡¢ºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¿·¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢
¥À¥à
¡¦¥»¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉü³è¤Ë¤Ï¡Ö
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó
¤Ø¤Î²óµ¢¡×¤È¡ÖÊ¸²½¤Ø¤ÎºÆÀÜÂ³¡×¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢¥»¥ë¥Þ¥ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤òºÆ¤Ó»þÂå¤ÎÃæ¿´¤ËÌá¤¹¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥à¡¦¥»¥ë¥Þ¥ó¤¬4·î¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡ÊVictoria¡Çs Secret¡Ë¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«1½µ´Ö¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÏÃÂê¤Ï¤¹¤°¤Ë³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤¿¡½¡½¡Ö ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¡×¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÊ¸²½Åª¤Ê°ìÂç ¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¥ç¡¼¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ³Î¤Ê¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï2019Ç¯¤«¤éÇ¯¼¡¥·¥ç¡¼¤òµÙ»ß¤·¡¢ºÆ³«¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡ÊBloomberg¡Ë¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤Ï¥·¥ç¡¼¤ò¹±µ×Åª¤ËÃæ»ß¤¹¤ë°Æ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¤ò¡Ö¤ä¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Ê²½¤µ¤»¤ë¡×Æ»¤òÁª¤ó¤À¡£¥»¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö50Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤Ò¤È¤Ä¤Î¥»¥¯¥·¡¼Áü¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÉý¹¤¤´¶¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥»¥ë¥Þ¥ó¤Ï¸ì¤ë¡£
VIDEO10·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖVictoria's Secret Fashion Show 2025¡×
¿·¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤¯¡ÖºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¡×¥»¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥µ¥Ù¡¼¥¸ ¡ß ¥Õ¥§¥ó¥Æ¥£¡ÊSavage x Fenty¡Ë¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢ ¥À¥à¡¦¥»¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊAdam Selman Sport¡Ë¡×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ç¡¼¤Î´ë²è¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢¤¢¤¨¤Æ²áµî¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥·¥ç¡¼±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê»ëÅÀ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£²áµîºîÉÊ¤ò»²¾È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¿·¤·¤¤·Á¤¬¤è¤êÀè¿ÊÅª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾å½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£WNBA¤Ç¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥ê¡¼¥¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ð±é¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢¥ß¥Ã¥·¡¼¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÅÐ¾ì¤µ¤»¡¢¥·¥ç¡¼¤ò¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£ ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²óÉü¤È¡ÖÊ¸²½¤Ø¤ÎºÆÀÜÂ³¡×¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ï ²¼Ãå¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Î »Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò°ìÉô¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»ÙÇÛÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¾¶á¤Î»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ç¤Ï¡¢Çä¾å¤¬¥Ô¡¼¥¯´ü¡Ê2000Ç¯Âå¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÇä¾å¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3¡óÁý¤Î15²¯¥É¥ë¡ÊÌó2250²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¥·¥ç¡¼¤¬³Î¼Â¤Ë¡Ö¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¥»¥ë¥Þ¥ó¤Ï¸«¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï4500Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¡×¤ÈÈà¤Ï¸ì¤ë¡£2024Ç¯ÈÇ¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢ ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¿¥¤¥é¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¤ÎÉüµ¢¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥·¥§¡¼¥ë¤Î½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Öº£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ºòÇ¯¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µðÂç¤ÊÇÈµÚ¸ú²Ì¤À¡×¡£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÎºßÇ¤´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥ë¥Þ¥ó¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò¤è¤ê ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È°ú¤Ìá¤¹¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¡¦¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£²æ¡¹¤Ë¤Ï1400°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢3ÉÃ¤Ë1¤Ä¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±»á¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Î¸¶Ê¸¡§ Victoria¡Çs Secret creative director Adam Selman on the evolution of the fashion show¡ÏDanny Parisi¡Ê ËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§¸ÍÅÄÈþ»Ò¡ËImage via Victoria¡Çs Secret