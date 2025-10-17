【射手座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月20日〜10月26日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年10月13日〜10月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『相手のことを考えていくことが多くなるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
「安心感を与える」とか「信頼を得る」などを意識して実行していきます。周囲の人の中には、いつまでも危なっかしい人でいて欲しいと思っている人もいるでしょう。関わる人によって自分のキャラクターを変えていくと良いようです。仕事や公の場では問題がある人に指摘をしたくてもできないという切ない状況があります。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分をコントロールすることが課題になります。スタイルを押し付けないようにしないといけない、感情のままに動いてはいけない、などのポイントがあるでしょう。シングルの方は、様々な人に共感できる優しい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の気持ちや考えをいつもより隠します。
｜時期｜
10月25日 ハラハラする ／ 10月26日 ハッピー
｜ラッキーアイテム｜
たこ焼き
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞