ÂçÃ«¡õ»³ËÜ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È°ÛÌ¾¡É¤¬ÃÂÀ¸¡¡1Ç¯¤Ç·ãÊÑ¡Ä´´Éô¤â¶ÃØ³¡¢LA»æ¤â¥É¥ä´é
1Ç¯¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿ÀèÈ¯¿Ø¡¢ËÉ¸æÎ¨5.25¢ª1.54¤ÎÎ¢Â¦
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿Åê¼ê¿Ø¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤Ï4ÀïÌµÇÔ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢4¿Í¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥µ¡¼¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼ø¤±¡¢¤½¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À°ÛÌ¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î4¿Í¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ëÅÙ¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢º£¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÅ¨ÃÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¹¤é»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢Áê¼êÂÇÀþ¤ËÈ¿·â¤Î·ä¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï16»î¹çÃæ4»î¹ç¤ò¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢ÀèÈ¯¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï5.25¤ÈÄãÌÂ¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊQS¡Ë¤Ï2»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±»æ¤Ï¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤¬°ìÅ¾¡¢º£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï7»î¹ç¤ÇQS¤òµÏ¿¡£15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÀèÈ¯ËÉ¸æÎ¨1.54¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¾å¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò8»î¹ç°Ê¾åÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿ô»ú¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤â¡Ö¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï²æ¡¹¤¬¹çÍýÅª¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤¿¥ì¥Ù¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤Ï»³ËÜ1¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÈÂçÃ«¤¬Ìá¤ê¡¢º£µ¨¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¹¥Í¥ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¾µåÃÄ¤Ê¤é¥¨¡¼¥¹³Ê¤È¤Ê¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤¤¡¢È×ÀÐ¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥¥±¡É¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤â¡Ö²áµî¤Ë¤âËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£¤³¤¦¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¡ÊÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£ÂÇÀþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´ÍýÅª¤ËÂç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Âè4Àï¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¡¢¡È¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¡É¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥º·èÃå¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë