最新のFIFAランキングが発表された

国際サッカー連盟（FIFA）は10月17日、最新のFIFAランキングを発表した。

日本代表は9月から変動なく、19位でアジアトップをキープしている。

日本代表は10月シリーズでパラグアイ、ブラジルと対戦。10日のパラグアイ戦は2-2のドロー、14日のブラジル戦では、0-2の劣勢から3-2で歴史的な逆転勝利を果たした。10月シリーズの2試合で約5ポイントを上乗せし、アジアトップを維持した。

ランキング上位では、スペインが1位を維持し、アルゼンチンがフランスを上回り3位に浮上。日本に敗れたブラジルは6位から7位に転落し、オランダと入れ替わった。ドイツが10位に浮上し、イタリアも9位に浮上している。13位のコロンビアから21位のイランまで変動はなかった。

そのほかでは、スウェーデン代表が-27.63で最もポイントを失い、8ランク下落の40位となった。一方で最もポイントを積み上げたのがニジェールで、26.67をプラスし、順位を108位まで上げた。（FOOTBALL ZONE編集部）