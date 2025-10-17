女優の米倉涼子に不穏な疑惑が取りざたされたが、依然として不明な状況が続く。動向が注視されるなか、米倉の出演するCMの行方が懸念されているようだ。

10月11日の「文春オンライン」で、米倉が麻薬取締法違反容疑で厚労省関東甲信越厚生局麻薬取締部の捜査を受けているという、衝撃的な内容が報じられた。

「記事によれば、8月20日に自宅マンションへの家宅捜索がおこなわれ、米倉さんはその2日後にヨーロッパを周遊したそうです。米倉さんは8月19日以降、Instagram等を更新せず、9月以降、たびたびイベントの欠席が伝えられているものの、本人や事務所からは何の発信もありません」（スポーツ紙記者）

本誌「Smart FLASH」は米倉の事務所に対し、家宅捜索を受けたことや今後の活動について問い合わせたが回答は得られなかった。先行きが見えない状況が続くなかXでは

《KOSEのCMに米倉涼子出てたけど。大丈夫？》

《米倉涼子のCMやってたんだけど 差し止めないんだ》

《あれ？米倉涼子…CM自粛するレベルの話じゃなかったのか》

など、米倉が出演するCMを気にするユーザーがあふれている。

「“ガサ入れ”が報じられたとはいえ、米倉さんは逮捕などをされたわけではありません。ただ、捜索を受けたタレントを起用する企業にとっては、商品のイメージを損なう恐れもあり、かなりの痛手でしょう。米倉さんは人材紹介企業のアクシスコンサルティングや楽天モバイル、コーセーコスメポートのスキンケアブランド『グレイス ワン リンクルケア』などのCMに出演しており、これらがどうなるのか気になるところです」（芸能記者）

米倉は10月6日の「第21回クラリーノ美脚大賞2025授賞式」を体調不良で欠席するなど、表舞台に出る機会が激減している。ただ、「ガサ入れ」報道前から、彼女のCMには動きが見られたという。

「7月に米倉さんを新CMに起用することを発表したアクシスコンサルティングについては、YouTubeで公開されていた米倉さんの動画が見られなくなり、同社のホームページにも米倉さんの写真がありません。楽天モバイルとコーセーコスメポートのCM動画は公開されていますが、10月11日の『WEB女性自身』によると、米倉さんサイドが少し前に楽天モバイルに対し、広告案件業務を控えるよう要請したそうです」（同前）

本誌は、アクシスコンサルティング、楽天モバイル、コーセーコスメポートの3社に対して、今後も米倉をCMに起用するか、米倉の事務所から連絡はあったか、問い合わせた。

楽天モバイルからは、「弊社からの回答は控えさせていただきます」というコメント。

アクシスコンサルティングからは期限までに回答は得られなかった。

一方、コーセーコスメポートは報道を受けての起用方針に関し、「今後は状況を確認しながら、適正に対応していきます」と、意味深な回答が。また、米倉の事務所からの連絡の有無について尋ねると、「特にありません」とのことだった。企業側も対応を決めかねているようだ。

今回の騒動は、米倉の今後の活動に暗い影を落としそうだ。

「米倉さんは、テレビでの明るく気取らないサバサバした姿が幅広い世代に親しまれていました。代表作であるドラマ『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』シリーズ（テレビ朝日系）は、2024年12月の映画『劇場版ドクターX FINAL』をもって完結し、今後の活動が注目されていました。しかし、このまま米倉さんが疑惑について何の説明もしなければ、不信感をぬぐえずイメージダウンは必至でしょう」（前出・芸能記者）

米倉のInstagramのコメント欄には心配する声が多数寄せられている。ファンのためにも、一日でも早い説明が待たれるところだが……。