宇垣美里「良い匂いですよね」愛用の持ち歩きハンドクリームを紹介！
宇垣美里さんが自身のYouTubeチャンネルに『宇垣美里のバッグの中身』の動画を投稿。愛用のバッグや持ち歩きアイテムを公開してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。
■ハンドクリーム
動画内に登場したのはこちら！
TAMBURINS/シェルパフュームハンド カモ 15mL 税込2,400円（公式サイトより）
甘いカモミールや、ほろ苦いクラリセージ、ウッドやムスクの香りが特徴的なハンドクリーム！
宇垣さんはこちらについて「自分だと買えなくて、お土産でもらったんですけど」とお土産でもらったことをきっかけで使い始めたと紹介。
また、容量が15mLなことから「15gを大さじいっぱいと思うと、すごい切なくなっちゃう」と大切に使っている様子も覗かせていました。
その香りを嗅いだ周囲のスタッフは「めっちゃ良い匂い」「高級な花？」と感心したようにコメント。
宇垣さんも「良い匂いですよね」と笑顔を見せていました！
■動画もチェック
動画内では、宇垣さんのバッグの中身を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。