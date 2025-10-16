宇垣美里「良い匂いですよね」愛用の持ち歩きハンドクリームを紹介！

宇垣美里さんが自身のYouTubeチャンネルに『宇垣美里のバッグの中身』の動画を投稿。愛用のバッグや持ち歩きアイテムを公開してくれました！中には美容にまつわるアイテムも。

【関連記事】紗栄子「これマジで優秀なの」ツヤピカ肌になれる！愛用のフェイスクリーム

■ハンドクリーム

動画内に登場したのはこちら！

TAMBURINS/シェルパフュームハンド カモ 15mL 税込2,400円（公式サイトより）

甘いカモミールや、ほろ苦いクラリセージ、ウッドやムスクの香りが特徴的なハンドクリーム！

宇垣さんはこちらについて「自分だと買えなくて、お土産でもらったんですけど」とお土産でもらったことをきっかけで使い始めたと紹介。

また、容量が15mLなことから「15gを大さじいっぱいと思うと、すごい切なくなっちゃう」と大切に使っている様子も覗かせていました。

その香りを嗅いだ周囲のスタッフは「めっちゃ良い匂い」「高級な花？」と感心したようにコメント。

宇垣さんも「良い匂いですよね」と笑顔を見せていました！

■動画もチェック

動画内では、宇垣さんのバッグの中身を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。