ABC-MART別注「SUPERSTARⅡ」♡おさきが魅せる秋の最旬スタイル

ABC-MARTは、adidas Originalsの名作「SUPERSTARⅡ」ABC-MART別注モデルの新ビジュアルを、インフルエンサー「おさき」を起用して公開しました。秋らしいブラウンやメタリックカラーを取り入れた全4色展開で、アウトソールには「TOKYO」や「adidas」のグラフィティがさりげなくデザイン♡全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアでチェックできます♪

秋ムードを彩る4色のラインナップ

「SUPERSTARⅡ」ABC-MART別注モデルは、秋にぴったりのブラウン×グリーンやウィートカラー、都会映えするブラック×ゴールド、フューチャリスティックなホワイト×シルバーの全4色。

ヌバック素材の上品な質感と、メタリックアクセントが絶妙なバランス♡

アウトソールにはグラフィティデザインを施し、歩くたびに覗く遊び心も魅力です。価格は13,500円（税込）、サイズは22.0～30.0cm展開。

人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア

おさきが魅せる秋の最旬3LOOK

インフルエンサーおさきさんが、Y2Kストリート、古着MIX、スポーティーの3スタイルで「SUPERSTARⅡ」を着こなし♡

U FIREBIRD TT

90年代トラックトップ「U FIREBIRD TT」クリアブラウン（13,200円税込）と合わせることで、抜け感のある秋冬コーデが完成。

クラシックデザインをモダンにアップデートしたルーズフィットや艶のあるトリコット生地で、大人っぽさとトレンド感を両立しています。

歩くだけで気分が上がる♡秋の一足

ABC-MART別注「SUPERSTARⅡ」は、秋らしいカラーとメタリックアクセントでコーデを格上げ♡ アウトソールのグラフィティや上品なヌバック素材など、ディテールまで楽しめるのがポイントです。

おさきさんの3LOOK着こなしからもわかるように、Y2Kストリートからスポーティーまで幅広く対応。価格13,500円（税込）で、秋の毎日を軽やかに彩る一足として手に入れたいアイテムです♪