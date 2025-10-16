ABC-MART別注「SUPERSTARⅡ」♡おさきが魅せる秋の最旬スタイル
ABC-MARTは、adidas Originalsの名作「SUPERSTARⅡ」ABC-MART別注モデルの新ビジュアルを、インフルエンサー「おさき」を起用して公開しました。秋らしいブラウンやメタリックカラーを取り入れた全4色展開で、アウトソールには「TOKYO」や「adidas」のグラフィティがさりげなくデザイン♡全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアでチェックできます♪
秋ムードを彩る4色のラインナップ
「SUPERSTARⅡ」ABC-MART別注モデルは、秋にぴったりのブラウン×グリーンやウィートカラー、都会映えするブラック×ゴールド、フューチャリスティックなホワイト×シルバーの全4色。
ヌバック素材の上品な質感と、メタリックアクセントが絶妙なバランス♡
アウトソールにはグラフィティデザインを施し、歩くたびに覗く遊び心も魅力です。価格は13,500円（税込）、サイズは22.0～30.0cm展開。
おさきが魅せる秋の最旬3LOOK
インフルエンサーおさきさんが、Y2Kストリート、古着MIX、スポーティーの3スタイルで「SUPERSTARⅡ」を着こなし♡
U FIREBIRD TT
90年代トラックトップ「U FIREBIRD TT」クリアブラウン（13,200円税込）と合わせることで、抜け感のある秋冬コーデが完成。
クラシックデザインをモダンにアップデートしたルーズフィットや艶のあるトリコット生地で、大人っぽさとトレンド感を両立しています。
歩くだけで気分が上がる♡秋の一足
ABC-MART別注「SUPERSTARⅡ」は、秋らしいカラーとメタリックアクセントでコーデを格上げ♡ アウトソールのグラフィティや上品なヌバック素材など、ディテールまで楽しめるのがポイントです。
おさきさんの3LOOK着こなしからもわかるように、Y2Kストリートからスポーティーまで幅広く対応。価格13,500円（税込）で、秋の毎日を軽やかに彩る一足として手に入れたいアイテムです♪