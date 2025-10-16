知らないと危険！LINEの「ブロック」「削除」の正しい使い分け方とは？ | LINE専門家ひらい先生が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「知らないと危険！LINEの『ブロック』『削除』の正しい使い分け方とは？」という動画で、解説系YouTuberのひらい先生がLINEアプリのブロック機能について詳しく解説した。動画では、友達とのトークや通知を受け取りたくない場面で便利なブロック機能の使い方について語った。
ひらい先生はまず「ブロックしたことっていうのは相手に通知はされないんですね。皆さん安心してください。ブロックは通知されないです」と強調。視聴者にブロックした情報が相手に伝わる心配は不要である点をわかりやすく説明した。その上で「解除も簡単に行えるので、これ状況に応じて使い分けていきましょう」というアドバイスも加えた。
続いて、実際の操作方法について「LINEアプリ立ち上げて、そこからこのおうちマークですね。こちらのおうちマーク、ホーム画面をタップします。そうするとこの画面になるので、ここから友達ですね。友達っていうところをタップして、そうすると友達一覧が出てきます」とステップを順を追って説明。さらに「相手の名前を長押しすると、このブロックという項目が出てきます」と実演を交えながら手順の分かりやすさにこだわった。
ひらい先生は「状況に応じてブロックと解除を使い分けるとよい」と動画を締めくくり、LINEをより快適に活用するためのヒントを提供した。
