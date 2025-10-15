今さら聞けない「1日3食」の起源、実は江戸時代から？冷蔵庫もUberもない時代の豊かな食文化
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
歴史解説チャンネル「江戸ざんまい」がYouTubeで「【江戸庶民の食事情】冷蔵庫もUBERも無い時代の多彩な食文化」と題した動画を公開。現代では当たり前となっている「1日3食」の習慣が、実は江戸時代に始まったという意外な歴史的背景を解説した。
動画によると、江戸時代以前の日本では1日2食が一般的であった。この食習慣が変化した背景には、二つの大きな要因があったという。一つは「灯りの普及」である。江戸時代中期になると、灯り用の菜種油が普及し、庶民も夜遅くまで活動できるようになった。活動時間が長くなった結果、空腹を感じる時間が増え、3食目の食事が必要になったとされている。
もう一つの要因は「職人の増加」である。江戸の都市開発や災害復興のため、全国から大工などの職人が集まった。彼らの仕事は力仕事であり、1日2食では体力が持たない。そこで、エネルギー補給のために昼食を摂る習慣が生まれ、これが庶民にも広がっていったという。この昼食の需要が、そばや天ぷら、寿司といった「外食」文化の発展を促すことにもなった。
さらに、江戸の食文化を語る上で欠かせないのが「濃口しょうゆ」の誕生である。当初、関西から伝わった薄口しょうゆが主流だったが、江戸の人々の味覚には物足りなかった。そこで江戸周辺で醸造が盛んになり、味の濃い「濃口しょうゆ」が開発され、江戸前寿司やうなぎの蒲焼といった独自の食文化を確立させる決め手となった。現代に続く多くの食文化が、江戸時代の人々の生活様式の変化から生まれていたことがわかる。
動画によると、江戸時代以前の日本では1日2食が一般的であった。この食習慣が変化した背景には、二つの大きな要因があったという。一つは「灯りの普及」である。江戸時代中期になると、灯り用の菜種油が普及し、庶民も夜遅くまで活動できるようになった。活動時間が長くなった結果、空腹を感じる時間が増え、3食目の食事が必要になったとされている。
もう一つの要因は「職人の増加」である。江戸の都市開発や災害復興のため、全国から大工などの職人が集まった。彼らの仕事は力仕事であり、1日2食では体力が持たない。そこで、エネルギー補給のために昼食を摂る習慣が生まれ、これが庶民にも広がっていったという。この昼食の需要が、そばや天ぷら、寿司といった「外食」文化の発展を促すことにもなった。
さらに、江戸の食文化を語る上で欠かせないのが「濃口しょうゆ」の誕生である。当初、関西から伝わった薄口しょうゆが主流だったが、江戸の人々の味覚には物足りなかった。そこで江戸周辺で醸造が盛んになり、味の濃い「濃口しょうゆ」が開発され、江戸前寿司やうなぎの蒲焼といった独自の食文化を確立させる決め手となった。現代に続く多くの食文化が、江戸時代の人々の生活様式の変化から生まれていたことがわかる。
YouTubeの動画内容
関連記事
スニーカーでも無理？江戸の人はなぜ「草鞋」で1日40kmも歩けたのか、あなたは知らない？
江戸の旅は許可制、お伊勢参りと抜け参り 伊勢講・御師が支えた参拝文化
徳川将軍の寿命を縮めた？“ヤバすぎる食事”の正体
チャンネル情報
江戸時代…いまから150年前の日本の暮らしや文化を面白くわかりやすくお伝えしていきます。
youtube.com/@edo-zanmai YouTube