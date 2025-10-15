〈「面白いやろ」3人がかりで排泄物を食べさせる“鬼畜動画”を拡散…大阪トレーディング店で“凄惨リンチ”が起きた背景〉から続く

今年9月、大阪府浪速署は強要や暴行の疑いで、大阪市内のトレーディングカード店オーナーと従業員の男性3人を逮捕したと発表した。被害者（以後、A）である元同僚の男性に対して、排泄物を混ぜたインスタント食品を無理やり食べさせるなどしたという。

【画像】「はい、ごっくん」「何味？」10分以上も“罰ゲーム”として排泄物を食べさせ…大阪トレカ店で起こった“鬼畜リンチ”の主犯・山下諒被告らの写真を見る

もともと、店の売り上げ金を持ち出したAに対して“罰ゲーム”のような形で始まったとみられる犯行だが、逮捕時の報道では排泄物を食べさせる以外に、Aの陰部にアルミホイルを巻いてコンセントに差し込み感電させるなど、悲惨すぎる内容が明らかになっている。

さらに、そうした動画を知人らに共有して「めちゃくちゃ面白いやろ」などと面白がっていたとされている。一連の事件に関する裁判を傍聴したライターの普通氏が、法廷で放映された実際の犯行現場の映像を基に、壮絶すぎる犯行の様子をレポートする。（全2回の2回目／最初から読む）



主犯である山下被告が営むトレーディングカード店は、大阪の「オタロード」と呼ばれるエリアにあった ©文藝春秋

従業員に排泄物を出させ……

被告人3名の上下関係は明確ではないが、山下諒被告がAに口にさせるため、橋本充輝被告・竹内孔志両被告に「とりあえずウンコ探して」とメッセージするなど、指示を出すような立場であったと推察される。

なお、このメッセージを送付した際は、最終的に見つけられず「誰か食べさせる大便出して」と追加で指示した結果、橋本被告が出したものをAに食べさせるに至ったという。そこに強制力があったのか、悪ノリの延長のような形の犯行なのかは、今後の主張に繋がるかと予想される。

橋本被告の裁判では、犯行現場を撮影した実際の動画が映し出された。

「はい、ごっくん」「何味？」法廷で明かされた、壮絶すぎる現場の様子

動画は法廷内のモニターで傍聴席にもしっかり見えるよう流された。

犯行が起こったのは午前1時ごろ、大阪市浪速区内の路上である。Aがしゃがんでおり、目の前には、とあるインスタント食品と橋本被告の便が入った容器の2つが置いてある。動画には複数人の笑い声が入っていることから、複数人物が現場にいたと推察される。

便が入った容器にインスタント食品を入れて、混ぜさせると、Aは嗚咽。そんなAに対して橋本被告たちは「ダメだよ、臭いとか言っちゃ！」「ほら、食べて帰ろ！」といった声をかけるとともに、「はい、3・2・1！」とカウントダウンを始める。

カウントダウンが終わるとともに、Aは排泄物入りのインスタント食品を恐る恐る口の中に運ぶ。たちまち歓喜する声があがり、嗚咽するAに対してさらに容赦ない言葉がかけられる。

「はい、ごっくん、ごっくん、ごっくん」

「何味？ 最初に何が来る？」

「俺のうんこ、バカにするなよ。今ここで出そうか」

なおも被告たちは、インスタント食品をAに食べさせようとし、Aは仕方なく、恐る恐る口に運んでいく。その後、画面外から差し出されたペットボトル飲料を、口直しのようにAは飲んだ。

これでも被告たちの犯行は収まらず「じゃあ、もう一口いこか！」「せめて13杯はいかな」「そろそろワサビ入れるか。殺菌効果あるで」などはやしたて、動画は10分近く続いた。

陰部を感電させたり、脚に火をつけたりした疑いも……

被告3人の裁判は継続しており、10月にも再び行われる予定である。現状、被告人らの供述調書の内容は詳細を読み上げられていないため、言い分などは確認できていないが、前述の通り基本的に犯行は認めている。

もともと、売り上げ金を持ち出したことに対する罰ゲーム的に始まった犯行がエスカレートした今回の事件。これまでに裁判で明らかになった排泄物入りのインスタント食品を食べさせるというものの他、Aの陰部を感電させ、脚にアルコールスプレーを吹きかけ火を付けた疑いも持たれている。

筆者が傍聴した8〜9月の裁判では「事件の全容はどのようなもので、今後どれほどの数の起訴がなされるか」が見えていなかった。そこから一転、逮捕報道をきっかけにさまざまなことが明らかになりつつある。

報じられた内容について、今回の裁判同様に動画データなどが残されているならば、動かぬ証拠になっていくはずだ。動画から聞こえた笑い声から伝わってくる悪意は、今後の裁判でどのような言葉を用いて取り繕っても覆せないと感じるほど、醜悪なものであった。犯罪事実の立証だけでなく、悪質性の証拠にもなっていくだろう。

（普通）