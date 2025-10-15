板野友美、X上での「離婚しそう」投稿者に警告「家族の名誉を著しく毀損」
プロ野球の東京ヤクルトスワローズ・高橋奎二投手の妻でタレントの板野友美が14日、自身のXを更新。X上で自身について「離婚しそう」との投稿を行ったユーザーに対して、警告を行った。
【画像】実際の投稿も…板野友美、X上での「離婚しそう」投稿者に警告
板野は、当該投稿へ返信する形で「この度、貴殿による当方および家族に対する誹謗中傷・侮辱的な投稿を確認いたしました。「離婚しそう」など、事実無根の内容を含む投稿は、当方および家族の名誉を著しく毀損するものです」と指摘。
続けて「つきましては、これまでに行われた該当する投稿を速やかに削除いただくよう要請いたします。今後これ以上の悪意ある発言や、当方に被害を及ぼす行為、またはハラスメント行為が継続する場合、然るべき法的手段を講じざるを得ません」と呼びかけている。
