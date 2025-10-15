C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢WÇÕÍ½ÁªºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ÇÄÌ»»143¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ÏWÇÕ²¤½£Í½Áª¡¦¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£2-2¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ê¬¤ÈÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬2ÆÀÅÀ¡£WÇÕÍ½ÁªÄÌ»»ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¡Ö41¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤ÏWÇÕÍ½ÁªºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¸µ¥°¥¢¥Æ¥Þ¥éÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¡Ö39¡×¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤Î2¥´¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¤ÎºÇÂ¿ÆÀÅÀÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Ï¡Ö36¡×ÆÀÅÀ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡¢4°Ì¤Ï¡Ö35¡×ÆÀÅÀ¤Ç¸µ¥¤¥é¥óÂåÉ½FW¥¢¥ê¡¦¥À¥¨¥¤¡¢5°Ì¤¬¡Ö32¡×ÆÀÅÀ¤Ç¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢40ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÆÀÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ï¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕËÜÀï¤Ë¤â¥í¥Ê¥¦¥É¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¤Þ¤µ¤ËÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÎÎÎ°è¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¹âÎð¤Ê¤¬¤é°úÂà¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤º¡¢°ÎÂç¤ÊµÏ¿¤Î¹¹¿·¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£