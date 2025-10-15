ムーミンバレーパークに「ムーミン谷のクリスマス」を盛り上げる冬のアクティビティ「ムーミン谷のスケートリンク ON THE LAKE」がオープン。

夜はムーミンバレーパークならではのプロジェクションマッピングで、ナイトスケートを体験できます！

さらに、オープン前のデモスケーティングには、プロフィギュアスケーター織田信成さんによるパフォーマスンスが実施される予定です☆

ムーミンバレーパーク「ムーミン谷のスケートリンク ON THE LAKE」

開催期間：2025年11月1日（土）〜

開催場所：ムーミンバレーパーク「湖上のテラス」

料金：無料 ※ムーミンバレーパーク入園には別途「1デーパス」が必要

対象：4歳〜滑走可能 ※未就学児のみでの体験は不可

2025年11月1日より、ムーミンバレーパークの「湖上のテラス」に、「ムーミン谷のスケートリンク」がオープン。

2025年の8月に登場した新エリア「湖上のテラス」に、2024年度大好評だった「ムーミン谷のスケートリンク」が大きくなって再登場します！

その大きさは、なんと昨年の約1.7倍。

湖に浮かぶテラスで楽しむスケート体験は、まるで湖に張った氷の上でスケートをしているようです☆

さらに、夜にはリンクにキャラクターや冬モチーフのプロジェクションマッピングを投影。

ライトアップされて幻想的な冬のムーミンバレーパークの景色は、湖上を滑る楽しさを一層高めてくれます。

映像は見るだけでなく、滑る人の動きに合わせて光の演出が変化。

インタラクティブで、非日常的なスケート体験ができるスポットです！

冬のアクティビティとして、日中だけでなく、夜も楽しめます。

また、スケートリンクは環境に配慮した樹脂製のエコリンクを使用し、スムーズで快適な滑りを実現。

氷のリンクとは違って、転んでも服が濡れないため、スケート初心者やお子様も安心して快適に滑ることができます☆

スケートを体験した人には、オリジナルステッカーをプレゼント。

テラスには休憩や見守りに適したエリアのほか、記念撮影にぴったりのフォトスポットなども設置し、思い出作りにもおすすめです！

360度自然に囲まれ、秋の紅葉をはじめとしたムーミンバレーパークの四季折々の風景を堪能できる「湖上のテラス」

スケートを体験しない人も、家族や友人とともに、ゆったりと時間を過ごせます。

さらに、オープンに先立って2025年10月29日には、デモスケーティングを開催。

プロフィギュアスケーターの織田信成さんを迎え、華麗なパフォーマンスが披露されます☆

ムーミン谷のスケートリンク ON THE LAKE

開催期間：2025年11月1日（土）〜

樹脂製スケートリンクサイズ：約156平方メートル（12m×13m）※2024年度比約1.7倍

レンタル備品：無料

※スケート靴（15cm〜30 cm）・手袋・ヘルメット・プロテクターを無料で貸し出し

営業時間：

2025年11月1日（土）〜12月30日（火）12:00〜19:302025年12月31日（水）10:00〜16:302026年1月1日（木）11:00〜16:302026年1月2日（金）〜1月12日（月）11:00〜18:30

※1回の体験時間は20分間

※受付は現地にて実施

※営業時間及び運営方法を変更する可能性があります

※強風、天候等の都合により営業中止となる可能性があります（中止及び変更の際は、ムーミンバレーパーク公式サイト、SNSにてお知らせ）

「ムーミン谷のスケートリンク」は、コミックス『やっかいな冬』の物語がテーマ。

コミックス『やっかいな冬』では、冬眠せずに過ごすムーミン一家が、スポーツ好きの「ブリスク」とウィンタースポーツに挑戦します！

なかなかうまくいかず、「ブリスク」の熱心さに戸惑いながらも受け入れる「ムーミン」たち。

一方で「ミムラねえさん」は「ブリスク」に恋をして、こっそり練習する姿が描かれます☆

プロフィギュアスケーター織田信成さんが登場

織田信成さん

開催日：2025年10月29日（水）

開催時間：14:30〜

開催場所：湖上のテラス

料金：観覧無料

※ムーミンバレーパーク入園には別途「1デーパス」が必要

※観覧場所は「湖上のテラス」に続く木道及び水浴び小屋通り周辺

2025年10月29日には、プロフィギュアスケーターの織田信成さんがデモスケーティングに登場。

華麗なスケートパフォーマンスを観覧できるほか、「ムーミン」がスケートリンクに登場し、フォトセッションが実施されます☆

「ムーミン谷のクリスマス」を盛り上げる冬のアクティビティとして、湖上を滑るスケートリンクがオープン。

ムーミンバレーパークに2025年11月1日より登場する「ムーミン谷のスケートリンク ON THE LAKE」の紹介でした☆

©Moomin Characters TM

