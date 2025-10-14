ÅÚÆé¤´ÈÓ¤È½Ü¤ÎÌ£³Ð¤ËÀå¸Ý¡£°Û¿§¤ÎÎÁÍý¿Í3Ì¾¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¼ÂÎÏÇÉµï¼ò²°¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¡Ë
¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤«¤é¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¡£º£²ó¤Î¤ªÅ¹¤Ï¡¢ÃæÌÜ¹õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿µï¼ò²°¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¡£990±ß¤Î¥é¥ó¥ÁÐ§¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÒNew Open News¡Ó
ËèÆü¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÁá¡¹¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Î¸ý¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÃíÌÜ¤Î¤ªÅ¹¡Ù¤ò¿©¤¤¤·¤óË·¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Áá¤¯¤â¤ªÅ¹¤ËË¬Ìä¤·¤¿¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡ª
ÌïÇ·½õ¡ÊÅìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õ¡Ë
2025Ç¯8·î18Æü¡¢ÃæÌÜ¹õ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ëµï¼ò²°¡ÖÌïÇ·½õ¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿±Ä¸µ¤Ï¡¢Æ±¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖBistro Bolero¡×¤ä²¼ËÌÂô¡ÖÀ¶ÅÄ¾ÆÆùÅ¹¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBasic¤Ç¤¹¡£
ÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£ÂóÌï»á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥º Åìµþ¤ÇÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¤äÅ´ÈÄ¾Æ¤¡¢¹âµé·Ü¾ÆÆùÅ¹¤ÎÎÁÍýÄ¹¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°¿¦¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤ªÅ¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿º´Æ£»á¡£ÍýÁÛ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È½ä¤ê²ñ¤¨¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤À¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥·¥§¥Õ¤ä¡¢¥°¥é¥ó¥É ¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È Åìµþ¡Ö¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¡×¤ÇÉûÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÁÏºîÎÁÍý¤òÄó¶¡¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Êª¡Öµ¨Àá¤ÎÅÚÆé¤´ÈÓ¡× 2,640±ß¡Á¤Ï¡¢»Íµ¨¤´¤È¤Ë½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¿æ¤¹þ¤à¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£ÃíÊ¸¸å¤Ë¿æ¤¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÊÆËÜÍè¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤¤ª¤³¤²¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤äÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë3¼ïÎà¤Î¥³¡¼¥¹¡Ê8ÉÊ4,950±ß¡Á¡Ë¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅÚÆé¤´ÈÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚÆé¤´ÈÓ¤ÈÊÂ¤Ö»°ÂçÌ¾Êª¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÖÌïÇ·½õ¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡×1,490±ß¤âÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¡£»É¿È¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤ÂçÈ½¤Î¥¢¥¸´Ý¤´¤È¤È¡¢¤Ê¤á¤í¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¿¤¤¤¿¥¢¥¸¤¬
¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Â¾¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÃÀ½¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦°ìÉÊ¤Ï¡ÖÏÂµí¸·ÁªÉô°Ì Å´ÈÄ¾Æ¤¡×2,980±ß¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÅ´ÈÄ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÎÁÍý¤Ï¡¢µï¼ò²°¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÈÉ¾È½¤Ë¡£¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤ÎÂ¿ÊýÌÌ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÁÍý¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢Ð§Êª¡Ê¤ªÄÒÊª¡¢¾®È¡¢¤ªÌ£Á¹½ÁÉÕ¤¡Ë¤ò990±ß¤ÇÄó¶¡¡£¡Ö¤È¤¸¤Ê¤¤¿Æ»ÒÐ§¸æÁ·¡×¤Î¤Û¤«¡ÖÌïÇ·½õÆÃÀ½ ÏÂµíßÕ¤êÐ§¸æÁ· ¢¨¸ÂÄê7¿©¡×¡ÖËÜÆü¤Î³¤Á¯Ð§¸æÁ·¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
°û¤ßÊª¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ä¾ÆÃñ¡¢ÆüËÜ¼ò¤Î¤Û¤«¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÏÂ¤Î¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
ºÂÀÊ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼14ÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤Î¤¢¤ë¸Ä¼¼¡Ê4Ì¾¤Þ¤Ç¡Ë3Éô²°¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡Ê2Ì¾ÍÑ¡Ë¤Î·×28ÀÊ¡£¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÜÂÔ¤ä½÷»Ò²ñ¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¥í¥°¥ì¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø»°ÂçÌ¾Êª¤Î¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡¢ÏÂµíÅ´ÈÄ¾Æ¤¡¢ÅÚÆé¤´ÈÓ¤Ï¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì°Ê³°¤â²¿¤òÍê¤ó¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÍÌ¾Å¹½Ð¿È¤ÎÎÁÍý¿Í¥Á¡¼¥à¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ïµï¼ò²°¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¸Ä¼¼¤â¤¢¤êÂç¿Í¿ô¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤·¡¢1¡Á2Ì¾¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¿¦¿Íµ»¤ò¸«¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤âÎÉ¤·¡ª
»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡ª
¤Þ¤¿É¬¤º¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Êkoharu53850¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¡Ú¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¡Û
ßÕ¤êÏÂµíÐ§ 990±ß
¢¨¼·¿©¸ÂÄê
¥Þ¥¤¥ì¥Ó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¡ÖÌïÇ·½õ¡×¤µ¤ó¤Ø
¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï3¼ïÎà
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖßÕ¤êÏÂµíÐ§¡×¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿
¡Ö¸ÂÄê¡×¤Î2Ê¸»ú¤Ë¤ÏÄà¤é¤ì¤Þ¤¹
ÃúÇ«¤ÊÀÜµÒ¤¬Èó¾ï¤Ë¹¥°õ¾Ý
¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖËÜÆü¤Î³¤Á¯Ð§¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇºÆË¬É¬»ê¤Ç¤¹¤Í¡Ù¡ÊS¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¤µ¤ó¡Ë
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÌïÇ·½õ
½»½ê : ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ3-32-5 ¥«¡¼¥µ¥Ç¥é¥½¥ë 2F
TEL : 050-5596-5389
