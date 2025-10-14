この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

オーディオファンに絶大な支持を誇る中国・FiiO（フィーオ）をテーマに、PRスタッフ・ゆーでぃ氏が動画『【FIIOってどんなブランド？】オーディオ界で大人気のブランドについて解説！オススメの6製品もご紹介！』で徹底紹介した。FiiOの人気の理由や独自のサウンド、注目の新製品について“2代目イヤホン王子”の愛称で熱弁している。



ゆーでぃ氏はまず、「FiiOといえば“パワフルかつクール系で輪郭がくっきり”というサウンドのイメージが強い」と語り、特にDACAMPやDAPでこの傾向が顕著と分析。また「とにかく製品の開発スピードが尋常じゃないほど早い」と指摘し、「こんなに新製品を次々と出すブランドはほぼFiiOだけ」と開発力の高さも強調している。



ブランドの特徴として、「コストパフォーマンスの高さ」と「信頼」を挙げ、「FiiO製品はどれを買ってもハズレがなく、価格以上の品質と機能を提供してくれる」と絶賛。「安心して選んでいいブランド」と業界での信頼ぶりにもふれている。



製品ラインアップについては、代表的なDAPのMシリーズやJMシリーズ、ポータブルDACのKAおよびQXシリーズ、BluetoothレシーバーのBTR・BTシリーズ、据え置き型DACアンプのKシリーズ、有線イヤホンのFDやFX、ヘッドホンのFTシリーズなど幅広いジャンルを取り揃えている点が特徴だと説明。さらに「最近はレトロなカセットやレコードプレイヤー、SnowSkyなどのサブブランドも展開しデザイン性にも力を入れている」と多様化にも注目した。



FiiOサウンドの秘密としては、「特にデスクトップモード」「THXの超低歪アンプ」「ESSのくっきりとしたDACチップ」と三つの技術要素を紹介。「デスクトップモードはバッテリー劣化の心配もなく高出力を実現できる優れた技術」と評価し、「FiiOのサウンド作りは技術とパーツ選定で成り立っている」と分析した。



そして、ゆーでぃ氏厳選のオススメ製品6点を一挙紹介。QX13（究極のドングルDAC）、BTR17（「完成形」と称賛のBluetoothレシーバー）、SnowSky Retro Nano（エントリー向け高コスパモデル）、据え置き型K15（新世代DACアンプ）、エントリーDAPのM21、ヘッドホンFT1 Proという充実のラインナップを挙げ、「どれも“パワフル感やクリーンさ、聞きやすさ”が魅力」と強調している。



「FiiOの製品は本当にどれも素晴らしい。ぜひ一度聴いて体感してほしい」と熱いメッセージで動画は締めくくられている。