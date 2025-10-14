ÌÚ¤ÎÍÕ¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¦Èæ½Å19.3¤Î¶â¡Ê¥´ー¥ë¥É¡Ë
Àè½µ¡Ê10·î6Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§ÊÆÃæÂÐÎ©ºÆÇ³·üÇ°¤ÇNY¶â4,000¥É¥ëÄ¶¤Ø²ÃÂ®¡¢JPX¶â¤Ï1263±ß¡Ê6.83¡ó¡Ë¹â¤Î8½µÂ³¿
Àè½µ¡Ê10·î6Æü½µ¡Ë¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯ÀèÊª»Ô¾ì¤Î¶â²Á³Ê¡ÊNY¶â¡Ë¤Ï¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤¾åÃÍÄÉ¤¤¤ÎÅ¸³«¤Ç½µÂ¤ÏÂ³¿¤·¤¿¡£½µÁ°È¾¤Ë3±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿´ÍýÅªÀáÌÜ¤Î4,000¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£10·î8Æü¤Ë¤Ï°ì»þ4,081.00¥É¥ë¤È4,100¥É¥ë¤ËÀÜ¶á¡£½ªÃÍ¥Ùー¥¹¤Ç¤âÁ°½µËö10·î3Æü¤«¤é4±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢10·î8Æü¤Î½ªÃÍ4,070.50¥É¥ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤ÎÄ¹´ü²½·üÇ°¡¢FRBÍø²¼¤²·ÑÂ³¡¢ÊÆ³ôÂçÉýÄ´À°¤Ø¤Î·Ù²ü
¿·Ç¯ÅÙ¡Ê2026Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÊÆÍ½»»¶¨µÄ¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º°ìÉôÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬2½µÌÜ¤ËÆþ¤êÄ¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²áµî¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¤³¤Îµ¡²ñ¤òÂª¤¨Ï¢Ë®¿¦°÷¤Î¿Í°÷À°Íý¤ò¿Ê¤á¡¢Êâ¤ß´ó¤ê¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Ì±¼çÅÞ¤Ë¤½¤ÎÀÕ¤á¤òÉé¤ï¤»¤ëÀ¯Áè¤Î¶ñ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÂÅ¶¨¤Î»å¸ý¤¬¸«¤¨¤ºº£¸åÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë°±Æ¶Á¤¬É¬»ê¤ÎÍÍÁê¤À¡£º¬ËÜ¤ËÀ¯¼£Ê¬ÃÇ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¾¤Ë¤Ä¤Ê¤®Í½»»¤¬À®Î©¤·¤Æ¤âÉÔÆ©ÌÀÍ×°ø¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¶â¤ÎÇã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Î¤¿¤á·ÐºÑ¥Çー¥¿¤ÎÈ¯É½¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Ì±´Ö¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¸ÛÍÑ¤Ï¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤ÏÂ¿¤¯¡¢FRB¡ÊÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¶â»Ô¾ì¤Ç¤âÇã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï¤Ê¤ÉAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢¤ÎÃæ¿´ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ë¡¢¤½¤Î¼þÊÕ¤Î¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¤äÅÅÎÏ¶¡µë¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ë¶È¤¬µÞÆ¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤É²áÇ®¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î®¤ì¤ËÉÕ¤³¤¦¤È¥ê¥¹¥¯³Ð¸ç¤Ç´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÇã¤¦Åê»ñ²È¤ÎÃæ¤Ë¡¢µÞÍî»þ¤Î¥Ø¥Ã¥¸¤Î¤¿¤á¤Ë¶â¤ÎÇã¤¤¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÆÃæÂÐÎ©ºÆÇ³·üÇ°¤ÇNY¶â4000¥É¥ëÄ¶¤Ø²ÃÂ®
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éNY¶â¤Î¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÂ®¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î9Æü¤ÎNY¶â¤Ï5±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ¤Ç¤Ï97.90¥É¥ë°Â¤Î3,972.60¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£²¼¤²Éý¤È¤·¤Æ¤Ï5·î6Æü¤Î100.50¥É¥ë°ÊÍè¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Íâ10·î10Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤ËÈ¿È¯¤·¡¢11·î¤«¤é100¡ó¤ÎÂÐÃæÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÉ½ÌÀ¡£10·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¡Öº£¤Ï¤½¤¦¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¤³¤Î°Õ¸þÉ½ÌÀ¤Ë°ìµ¤¤Ë¥ê¥¹¥¯¥ª¥Õ¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢³ô²Á¤ÏÂç¤¤¯²¼¤²¤¿°ìÊý¤Ç¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñºÄ¤È¶â¤ÏÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£S&P500¼ï³ô²Á»Ø¿ô¤Ï2.7¡ó²¼Íî¤·4·î°ÊÍè¤ÎÂçÉý°Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â3.5¡ó°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇNY¶â¤ÏÁ°Æü¤ÎÂçÉýÈ¿Íî¤«¤éÈ¿È¯¤·¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú¤Ï4000.40¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢NY¶â¤Î½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ91.50¥É¥ë¡Ê2.34¡ó¡Ë¹â¤Î8½µÏ¢Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ì¥ó¥¸¤Ï3909.20～4081.00¥É¥ë¤ÇÃÍÉý¤Ï171.80¥É¥ë¤È3½µÏ¢Â³¤Ç100¥É¥ëÄ¶¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²áµî3½µ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
JPX¶â¤Ï1263±ß¡Ê6.83¡ó¡Ë¹â¤Î8½µÂ³¿
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¹ñÆâ¶â²Á³Ê¤âºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤¬Â³¤¤¤¿¡£NY¶â¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤Æ¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¡¢ºâÀ¯³ÈÂç¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢½µÁ°È¾¤òÃæ¿´¤ËÊÆ¥É¥ë¡¿±ßÁê¾ì¤¬Âç¤¤¯±ß°Â¤Ë·¹¤¡¢NY¶â¤Î¾å¾ºÎ¨¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âçºå¼è°ú½ê¤Î¶âÀèÊª²Á³Ê¡ÊJPX¶â¡Ë¤Ï¡¢½µÁ°È¾¤«¤é4±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ª¤è¤Ó½ªÃÍ¥Ùー¥¹¤Ç¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢10·î9Æü¤Î2Ëü130±ß¡¢2Ëü41±ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë10·î9Æü¤ÎNY¶â¤ÎÂçÉý²¼Íî¤Ë¤è¤ê¡¢10·î10Æü¤ÎJPX¶â¤ÏÂç¤¤¯Çä¤é¤ì1Ëü9758±ß¤Ç½ªÎ»¡£¤½¤ì¤Ç¤â½µÂ¤ÏÁ°½µËöÈæ1,263±ß¡Ê6.83¡ó¡Ë¹â¤Î8½µÂ³¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¤Ï1Ëü8454～2Ëü130±ß¤ÇÃÍÉý¤Ï1676±ß¤ÈÁ°½µ¡Ê449±ß¡Ë¤Î3ÇÜÄ¶¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÂ®¤µ¤ò±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¶â¸½Êª¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¡Ê10¡óÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤â10·î8Æü¤Ë2Ëü1805±ß¤ÈºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£½µ¡Ê10·î13Æü½µ¡Ë¤ÎÆ°¤¡§¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡¢FRB¹â´±¤ÎÈ¯¸À¡¢IMFÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡¢±£¤ì¤¿Çã¤¤¼ê¤ÎÂ¸ºß¤â¡¡MY¶â4,100～4,250¥É¥ëJPX¶â1Ëü9709～2Ëü850±ß¤òÁÛÄê
½µÌÀ¤±10·î13Æü¤«¤éÂç¤¤¯¹âÃÍ¹¹¿·¤ÎNY¶â
ÆüËÜ¤¬½ËÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î13Æü¤ÎNY¶â¤Ï¡¢Á°½µËöÈæ132.60¥É¥ë¤ÎÂçÉýÂ³¿¤Î4,133.00¥É¥ë¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐÃæ¶¯¹ÅÈ¯¸À¤Ç¡¢Àè½µËö¤ËÀÚ¤ê¾å¤²¤¿Î®¤ì¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤«¤éÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¡¢Áá¡¹¤Ë4050¥É¥ë¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¸å¤âÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤ò¾Ã²½¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÀÅ¤«¤Ë¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢4,100¥É¥ëÄ¶¤Î¿å½à¤ò°Ý»ý¤·ºÇ¹âÃÍ¤Î¹¹¿·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¤é¤ÎSNSÅê¹Æ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿Àè½µËö¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤ÎµÞÍî¤Ê¤É»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢½µËö¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯¸À¤Î¥Èー¥ó¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¡£2025Ç¯4·î¤òÂåÉ½Îã¤Ë¼«¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ë»Ô¾ì¤¬º®Íð¤¹¤ë¤È¹²¤Æ¤ÆÁ°¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖTACO¡ÊTrump Always chickens out¡á¥È¥é¥ó¥×¤ÏÇÈÍð¤Ë¤¤¤Ä¤â¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ»¤òÃ©¤ëÍÍÁê¤Ë¤¢¤ë¡£½µËö¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ò¡Ö½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£10·î13Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È10·î²¼½Ü¤Ë´Ú¹ñ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸ÀÅ±²ó¤âÆ±ºâÌ³Ä¹´±¤Î¿Ê¸À¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë10·î13Æü¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤È¶â»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤Î°ã¤¤¤À¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐÃæ¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¥Èー¥ó¥À¥¦¥ó¤ò¹¥´¶¤·¡¢½µÌÀ¤±10·î13Æü¤ËÂç¤¤¯È¿È¯¡£S&P500¼ï³ô²Á»Ø¿ô¤Ï5·î°ÊÍè¤ÎÂçÉý¹â¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÍ×»Ø¿ô¤ÏÁ°½µËö¤Î²¼¤²¤Î¤Û¤Ü3Ê¬¤Î2¤òÌá¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎNY¶â¤ÏÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¥âー¥É¤Î»ñ¶â°ÜÆ°¤¬Â³¤¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÂçÉýÂ³¿¤Ë¡£ËÜÆü10·î14Æü¤Î¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤âÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¤·¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°11»þ¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ç4168.40¥É¥ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢ºÇ¹âÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡¢FRB¹â´±¤ÎÈ¯¸À¡¢IMFÀ¤³¦·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·
ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¤Çº£½µ¡Ê10·î13Æü½µ¡Ë¤âÊÆ¼çÍ×»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ï¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î9·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡ËÆ±À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤È¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬ÃíÌÜ»ØÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£
Âå¤ï¤Ã¤Æº£½µ¤ÏFRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬¥Ùー¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡ÊÃÏ¶èÏ¢¶ä·ÐºÑÊó¹ð½ñ¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£·îËö¤ÎFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î´ðÁÃ¥Çー¥¿¤È¤Ê¤ê¡¢³Æ12ÃÏ¶è¤Î¸ÛÍÑ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤áÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤ËFRB¹â´±¤ÎÈ¯¸Àµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤È¥¦¥©¥éーÍý»ö¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅÐÃÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10·î16Æü¤Ë¤Ï¥¦¥©¥éーÍý»ö¡¢¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÉûµÄÄ¹¤Î¹Ö±é¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª10·î13Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¡¦À¤³¦¶ä¹Ô¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆü10·î14Æü¤ÏIMF¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÊÝ¸î¼çµÁ¤ËÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
±£¤ì¤¿Çã¤¤¼ê¤ÎÂ¸ºß¤â¡¡¥ì¥ó¥¸¤ÏMY¶â4,100～4,250¥É¥ëJPX¶â1Ëü9709～2Ëü850±ß
Â¸µ¤Ç¿·ÃÍ³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ëNY¶â¤Î¥â¥á¥ó¥¿¥àÁê¾ì¤Î¥ì¥ó¥¸Í½Â¬¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£¿åÌÌ²¼¤Ë±£¤ì¤¿Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÂçÎÌÇã¤¤¤¹¤éµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤À¡£
¥â¥á¥ó¥¿¥àÁê¾ì¤Î¾å¤²Â¤ò»ß¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯Ä´À°¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¸½¶âÇ±½Ð¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¡Ë¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Çä¤ê¤¬°ì¤Ä¡£¤µ¤é¤ËFRB¤ÎÏ¢Â³Íø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¸åÂà¤¹¤ë¥Þ¥¯¥í´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎºÆ²ÃÂ®¡Ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬ÄäÀï¤Ë¸þ¤±¸ò¾Ä¤¬Âç¤¤¯¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¿·µ¬»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤ÈÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÇã¤¤·ú¤Æ¡Ê¥í¥ó¥°¡Ë¤Î²óÅ¾¤¬Íø¤¤¤Æ¤¤¤ë
Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢º£½µ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ4,250¥É¥ëÄøÅÙ¤Î¾åÃÍ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¥ì¥ó¥¸¤Ï4,100～4,250¥É¥ë¤òÁÛÄê¡£¤â¤Á¤í¤ó100¡¢200¥É¥ëÄøÅÙ¤ÎµÞÈ¿Íî¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£JPX¶â¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë°ÂÃÍ1Ëü9709±ß¤«¤é2Ëü850±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
µµ°æ ¹¬°ìÏº ¶âÍ»µ®¶âÂ°¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿¡ÊÍ¡Ë¥Þー¥±¥Ã¥È ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥£ ¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Á¥åー¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò